Індійські НПЗ закупили російську нафту зі знижками

Державні нафтопереробні компанії Indian Oil Corp і Bharat Petroleum Corp розмістили січневі замовлення на завантаження російської нафти від постачальників, які не перебувають під санкціями, через зростання знижок, повідомили джерела у сфері торгівлі.

BPCL придбала чотири партії - по дві російської нафти Urals і CPC. За даними джерел, Urals було продано зі знижкою $6-7 за барель порівняно з нафтою Brent.

IOC також придбала кілька партій російської нафти для завантаження у січні. Компанія постійно закуповує вантажі, що відповідають санкційним вимогам, після того, як Вашингтон у жовтні запровадив санкції проти «роснєфті» й «лукойлу». Водночас BPCL пропустила закупівлі грудневих партій.

Більшість нафти, що постачається через систему Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), надходить із Казахстану, але частину постачає й росія.

Інші державні НПЗ - Мангалорський НПЗ і Hindustan Petroleum Corp, а також приватна HPCL-Mittal Energy Ltd - припинили купувати російську нафту.

Компанія Nayara Energy, яка частково належить «роснєфті», переробляє виключно російську нафту після того, як інші постачальники відмовилися від співпраці через санкції Великої Британії та ЄС.

Reliance Industries Ltd, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, заявила, що оброблятиме будь-які партії, які надходять після 20 листопада, згідно з угодою з «роснєфтью», на своєму НПЗ, орієнтованому на індійський ринок.

