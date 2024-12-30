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ДОТ під час закупівель має намір посилити вимоги, враховувати локалізацію і наявність виробництва

10:17 30.12.2024 |

Економіка

 

Державний оператор тилу (ДОТ), щоб уникнути повторення ситуації із закупівлею неякісної продукції у недобросовісних переможців тендерів, має намір у 2025 році під час проведення закупівель, окрім цінових критеріїв, запровадити низку кваліфікаційних вимог для учасників, зокрема локалізацію виробництва і контроль виробничого процесу.

"Щоб запобігти повторенню таких ситуацій, ДОТ у 2025 році має намір серед вимог до учасників тендерів додати локалізацію виробництва, а також посилити кваліфікаційні вимоги: наявність матеріально-технічної бази; кваліфікованих працівників; підтвердження аналогічного досвіду; фінансову спроможність учасників", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ДОТ.

Крім цього, передбачається запровадити контроль над виробничим процесом із обов'язковим графіком виробництва, з чітко визначеними 8-ма контрольними точками.

"Це забезпечить ДОТ можливість моніторингу виконання договірних зобов'язань на кожному етапі. У разі затримки виконання кожної контрольної точки більш ніж на п'ять робочих днів без об'єктивних причин можуть застосовуватися оперативні заходи, зокрема, часткове або повне розірвання договору", - повідомили у пресслужбі.

Раніше низка представників легкої промисловості України оприлюднили ситуацію із закупівлею для ЗСУ неякісних товарів (зокрема, зимових маскувальних костюмів, термобілизни) у компаній, які вигравали тендери завдяки найнижчій ціновій пропозиції, але не мали власних виробничих потужностей, що в результаті призвело до постачання неякісної продукції.

При цьому представники галузі наголошували: українська легка промисловість готова повністю забезпечити потреби в цій продукції.

Своєю чергою, Міністерство економіки в жовтні повідомило про підготовку змін до постанови №1275 (про оборонні закупівлі в період воєнного стану), у яких буде визначено обов'язкове застосування критерію оцінки локалізації виробництва (25%), зокрема для товарів легкої промисловості, і прогнозувало її ухвалення орієнтовно через два місяці.

Водночас гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов наголошував, що ухвалення цієї постанови бажано синхронізувати з планом проведення електронних закупівель на 2025 рік.

" Українськи виробники дуже очікують від уряду ініційованих Міністерство економіки України змін в постанові 1275, яка регулює оборонні закупівлі. Бо якщо буде запроваджена давно обіцяна локалізація в закупівлях річового майна для ЗСУ, то це унеможливить демпінг від недоброчесних імпортерів та захистить нашу економіку,". - написав нещодавно засновник групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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