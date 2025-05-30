Уряд затвердив переговорні позиції щодо вступу до ЄС за двома кластерами

Кабінет міністрів 30 травня затвердив чергові переговорні позиції України щодо вступу до ЄС за двома кластерами.

Про це, як пише "Європейська правда" повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує "Урядовий портал".

Шмигаль відзначив, що йдеться про переговорні позиції за кластером 2 "Внутрішній ринок" та кластером 6 "Зовнішні відносини".

Він підкреслив, що другий кластер охоплює ключові напрями функціонування Єдиного ринку ЄС - від вільного руху товарів, послуг, робочої сили та капіталу до правил конкуренції та захисту прав споживачів.

Шостий кластер визначає роль України у спільній зовнішній політиці, безпеці та обороні ЄС, що включає серед іншого внесок нашої держави у стабільність Європи та захист континенту від російської загрози.

Глава уряду наголосив, що зазначені офіційні документи з українськими пропозиціями визначають пріоритети та зобов'язання на шляху до членства в ЄС.