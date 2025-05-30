Українські підприємства в I кв. 2025 р. зменшили доподатковий прибуток на 4,9% - Держстат

Підприємства та організації України за попередніми даними, в січні-березні 2025 року зменшили прибуток від звичайної діяльності до оподаткування на 4,9% - до 241,5 млрд грн (за січень-березень 2024р. - 253,6 млрд грн), повідомила Державна служба статистики.
Згідно з даними Держстату, в першому кварталі 2025 року підприємства України, які спрацювали рентабельно, отримали 304,6 млрд грн прибутку, що на 4,7% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Водночас 26,8% підприємств спрацювали з негативним фінансовим результатом. Їхні збитки за січень-березень поточного року зменшилися на 3,9% порівняно з січнем-березнем 2024 року - до 63,4 млрд грн.
Офіційний курс на 30 травня - 41,5285 грн/$1.
Фінансові результати підприємств України за видами економічної діяльності за I кв. 2025 ріку¹
|
| Фінрезультат до оподаткування Iкв 2025, млн грн.
| Фінрезультат до оподаткування Iкв 2024, млн грн.
| Прибуток до оподаткування, млн грн
| Прибуток до оподаткування до Iкв 2024, %
| Збиток до оподаткування, млн грн
| Збиток до оподаткування до Iкв 2024,%
| Кількість збиткових підприємств до загальної кількості підприємств Iкв, %
| Кількість збиткових підприємств до загальної кількості підприємств Iкв 2024р, %
|Усього
|241155,3
|253585,1
|304595,4
|95,3
|63440,1
|96,1
|26,8
|26,8
| Сільське, лісове та рибне господарство
| 1349,7
| 992,8
| 1774,1
| 141,2
| 424,4
| 161,0
| 56,3
| 38,2
| Промисловість
| 91519,7
| 66003,4
| 124405,3
| 115,7
| 32885,6
| 79,3
| 29,5
| 30,1
| Будівництво
| 1100,0
| 1199,0
| 1758,0
| 82,4
| 658,0
| 70,4
| 23,9
| 32,7
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
| 38637,9
| 28375,0
| 47739,8
| 123,8
| 9101,9
| 89,4
| 17,2
| 18,1
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
| 3636,2
| 16812,2
| 15702,1
| 71,1
| 12065,9
| 229,2
| 42,9
| 38,6
| Тимчасове розміщування й організація харчування
| 662,1
| -49,1
| 790,8
| 170,7
| 128,7
| 25,1
| 29,7
| 64,1
| Інформація та телекомунікації
| 7245,8
| 7691,1
| 9483,6
| 107,5
| 2237,8
| 197,8
| 21,6
| 19,7
| Фінансова та страхова діяльність
| 72904,4
| 115687,1
| 73483,9
| 63,3
| 579,5
| 164,6
| 11,7
| 14,1
| Операції з нерухомим майном
| 3389,5
| 1561,1
| 4340,9
| 115,7
| 951,4
| 43,4
| 35,7
| 40,7
| Професійна, наукова та технічна діяльність
| 19334,1
| 10453,5
| 20391,0
| 178,6
| 1056,9
| 109,9
| 29,7
| 28,1
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
| 408,9
| 1398,9
| 934,1
| 47,8
| 525,2
| 94,6
| 33,3
| 34,8
| Освіта
| 77,8
| 55,6
| 118,3
| 149,1
| 40,5
| 170,9
| 25,0
| 16,7
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
| -824,5
| 1340,8
| 1254,0
| 59,8
| 2078,5
| 275,0
| 49,7
| 29,8
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
| 1669,7
| 2004,1
| 2375,5
| 69,7
| 705,8
| 50,3
| 52,3
| 60,0
| Надання інших видів послуг
| 44,0
| 59,6
| 44,0
| 73,9
| -
| -
| -
| -
Дані: Держстат України
Фінрезультати підприємств промисловості за видами промислової діяльності за I кв. 2025 ріку¹
|
| Фінрезультат до оподаткування Iкв 2025, млн грн.
| Фінрезультат до оподаткування Iкв 2024, млн грн.
| Прибуток до оподаткування, млн грн
| Прибуток до оподаткування до Iкв 2024, %
| Збиток до оподаткування, млн грн
| Збиток до оподаткування до Iкв 2024,%
| Кількість збиткових підприємств до загальної кількості підприємств Iкв, %
| Кількість збиткових підприємств до загальної кількості підприємств Iкв 2024р, %
|Промисловість
|91519,7
|66003,4
|124405,3
|115,7
|32885,6
|79,3
|29,5
|30,1
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
| 11008,1
| 33517,1
| 16262,5
| 45,1
| 5254,4
| 208,5
| 50,5
| 42,1
| Переробна промисловість
| 33945,8
| 18921,4
| 50363,4
| 121,2
| 16417,6
| 72,6
| 24,8
| 25,2
| Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
| 8028,4
| 11786,5
| 12017,4
| 71,4
| 3989,0
| 78,9
| 26,7
| 21,7
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
| 367,2
| 1,4
| 547,6
| 111,0
| 180,4
| 36,7
| 16,2
| 17,7
| Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
| 1005,0
| 896,5
| 1865,3
| 111,5
| 860,3
| 110,7
| 20,2
| 17,3
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
| 739,5
| 82,1
| 1272,0
| 243,8
| 532,5
| 121,1
| 58,3
| 42,9
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
| 3587,4
| -3333,6
| 3916,6
| 372,2
| 329,2
| 7,5
| 25,0
| 36,3
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
| 1885,1
| 1531,8
| 2774,3
| 151,2
| 889,2
| 293,4
| 19,6
| 19,1
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
| 1392,2
| 1687,9
| 3070,4
| 89,3
| 1678,2
| 95,9
| 29,8
| 25,0
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
| 996,0
| -1439,3
| 6070,8
| 117,7
| 5074,8
| 76,9
| 21,6
| 29,9
| Машинобудування
| 15593,3
| 6740,5
| 17585,9
| 187,5
| 1992,6
| 75,5
| 25,1
| 30,0
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 2211,0
| 1490,3
| 2299,3
| 145,8
| 88,3
| 101,8
| 15,6
| 21,2
| виробництво електричного устатковання
| 505,9
| 710,4
| 745,1
| 86,7
| 239,2
| 160,3
| 20,0
| 32,7
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
| 5043,1
| 1881,1
| 5783,0
| 171,5
| 739,9
| 49,6
| 36,5
| 37,9
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
| 7833,3
| 2658,7
| 8758,5
| 245,2
| 925,2
| 101,3
| 21,6
| 25,0
| Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
| 351,7
| 967,6
| 1243,1
| 107,8
| 891,4
| 479,4
| 19,4
| 26,4
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
| 47280,2
| 14629,4
| 57215,7
| 193,3
| 9935,5
| 66,4
| 42,8
| 43,1
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
| -714,4
| -1064,5
| 563,7
| 179,7
| 1278,1
| 92,7
| 51,2
| 61,0
¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.