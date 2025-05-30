Українські підприємства в I кв. 2025 р. зменшили доподатковий прибуток на 4,9% - Держстат

Підприємства та організації України за попередніми даними, в січні-березні 2025 року зменшили прибуток від звичайної діяльності до оподаткування на 4,9% - до 241,5 млрд грн (за січень-березень 2024р. - 253,6 млрд грн), повідомила Державна служба статистики.

Згідно з даними Держстату, в першому кварталі 2025 року підприємства України, які спрацювали рентабельно, отримали 304,6 млрд грн прибутку, що на 4,7% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Водночас 26,8% підприємств спрацювали з негативним фінансовим результатом. Їхні збитки за січень-березень поточного року зменшилися на 3,9% порівняно з січнем-березнем 2024 року - до 63,4 млрд грн.

Офіційний курс на 30 травня - 41,5285 грн/$1.



Фінансові результати підприємств України за видами економічної діяльності за I кв. 2025 ріку¹

Фінрезультат до оподаткування Iкв 2025, млн грн. Фінрезультат до оподаткування Iкв 2024, млн грн. Прибуток до оподаткування, млн грн Прибуток до оподаткування до Iкв 2024, % Збиток до оподаткування, млн грн Збиток до оподаткування до Iкв 2024,% Кількість збиткових підприємств до загальної кількості підприємств Iкв, % Кількість збиткових підприємств до загальної кількості підприємств Iкв 2024р, % Усього 241155,3 253585,1 304595,4 95,3 63440,1 96,1 26,8 26,8 Сільське, лісове та рибне господарство 1349,7 992,8 1774,1 141,2 424,4 161,0 56,3 38,2 Промисловість 91519,7 66003,4 124405,3 115,7 32885,6 79,3 29,5 30,1 Будівництво 1100,0 1199,0 1758,0 82,4 658,0 70,4 23,9 32,7 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 38637,9 28375,0 47739,8 123,8 9101,9 89,4 17,2 18,1 Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 3636,2 16812,2 15702,1 71,1 12065,9 229,2 42,9 38,6 Тимчасове розміщування й організація харчування 662,1 -49,1 790,8 170,7 128,7 25,1 29,7 64,1 Інформація та телекомунікації 7245,8 7691,1 9483,6 107,5 2237,8 197,8 21,6 19,7 Фінансова та страхова діяльність 72904,4 115687,1 73483,9 63,3 579,5 164,6 11,7 14,1 Операції з нерухомим майном 3389,5 1561,1 4340,9 115,7 951,4 43,4 35,7 40,7 Професійна, наукова та технічна діяльність 19334,1 10453,5 20391,0 178,6 1056,9 109,9 29,7 28,1 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 408,9 1398,9 934,1 47,8 525,2 94,6 33,3 34,8 Освіта 77,8 55,6 118,3 149,1 40,5 170,9 25,0 16,7 Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги -824,5 1340,8 1254,0 59,8 2078,5 275,0 49,7 29,8 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1669,7 2004,1 2375,5 69,7 705,8 50,3 52,3 60,0 Надання інших видів послуг 44,0 59,6 44,0 73,9 - - - -

Дані: Держстат України



Фінрезультати підприємств промисловості за видами промислової діяльності за I кв. 2025 ріку¹

Фінрезультат до оподаткування Iкв 2025, млн грн. Фінрезультат до оподаткування Iкв 2024, млн грн. Прибуток до оподаткування, млн грн Прибуток до оподаткування до Iкв 2024, % Збиток до оподаткування, млн грн Збиток до оподаткування до Iкв 2024,% Кількість збиткових підприємств до загальної кількості підприємств Iкв, % Кількість збиткових підприємств до загальної кількості підприємств Iкв 2024р, % Промисловість 91519,7 66003,4 124405,3 115,7 32885,6 79,3 29,5 30,1 Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 11008,1 33517,1 16262,5 45,1 5254,4 208,5 50,5 42,1 Переробна промисловість 33945,8 18921,4 50363,4 121,2 16417,6 72,6 24,8 25,2 Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 8028,4 11786,5 12017,4 71,4 3989,0 78,9 26,7 21,7 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 367,2 1,4 547,6 111,0 180,4 36,7 16,2 17,7 Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність 1005,0 896,5 1865,3 111,5 860,3 110,7 20,2 17,3 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 739,5 82,1 1272,0 243,8 532,5 121,1 58,3 42,9 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 3587,4 -3333,6 3916,6 372,2 329,2 7,5 25,0 36,3 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 1885,1 1531,8 2774,3 151,2 889,2 293,4 19,6 19,1 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 1392,2 1687,9 3070,4 89,3 1678,2 95,9 29,8 25,0 Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 996,0 -1439,3 6070,8 117,7 5074,8 76,9 21,6 29,9 Машинобудування 15593,3 6740,5 17585,9 187,5 1992,6 75,5 25,1 30,0 виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 2211,0 1490,3 2299,3 145,8 88,3 101,8 15,6 21,2 виробництво електричного устатковання 505,9 710,4 745,1 86,7 239,2 160,3 20,0 32,7 виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань 5043,1 1881,1 5783,0 171,5 739,9 49,6 36,5 37,9 виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 7833,3 2658,7 8758,5 245,2 925,2 101,3 21,6 25,0 Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання 351,7 967,6 1243,1 107,8 891,4 479,4 19,4 26,4 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 47280,2 14629,4 57215,7 193,3 9935,5 66,4 42,8 43,1 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами -714,4 -1064,5 563,7 179,7 1278,1 92,7 51,2 61,0

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.