На першому аукціоні потужності Трансбалканського маршруту не заброньовані - ОГТСУ

З огляду на обмежений час до старту аукціону, оператори ГТС враховували ймовірність, що потужність на імпорт газу із Греції не буде заброньована. Наступний аукціон запланований на 23 червня.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України".

"Під час першого аукціону, який відбувся 29 травня 2025 року, запропонована потужність нового місячного продукту не була заброньована. З огляду на обмежений час від затвердження продукту до старту аукціону, оператори ГТС враховували вірогідність, що значний обсяг запропонованої потужності може залишитися незаброньованим", - повідомили у пресслужбі ОГТСУ.

Наступний аукціон із бронювання потужності Трансбалканського маршруту відбудеться 23 червня, відповідно до затвердженого НКРЕКП порядку.

Як повідомлялося, Оператори ГТС Болгарії, Греції, Молдови, Румунії та України спільно пропонують щомісячний продукт об'єднаної гарантованої потужності на період із червня по жовтень 2025 року, що сприятиме транспортуванню газу з Греції до України. На першому аукціоні пропонувалася потужність 31,356 млн кВт-год./добу.

Трансбалканський газовий коридор - це газогін, який з'єднує ринки скрапленого газу в Південній Європі із Центральною та Центрально-Східною Європою. Проходить через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову, Україну, а також дозволяє транспортувати газ із Туреччини до Угорщини, Словаччини, Польщі.