Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На першому аукціоні потужності Трансбалканського маршруту не заброньовані - ОГТСУ

 

З огляду на обмежений час до старту аукціону, оператори ГТС враховували ймовірність, що потужність на імпорт газу із Греції не буде заброньована. Наступний аукціон запланований на 23 червня.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України".

"Під час першого аукціону, який відбувся 29 травня 2025 року, запропонована потужність нового місячного продукту не була заброньована. З огляду на обмежений час від затвердження продукту до старту аукціону, оператори ГТС враховували вірогідність, що значний обсяг запропонованої потужності може залишитися незаброньованим", - повідомили у пресслужбі ОГТСУ.

Наступний аукціон із бронювання потужності Трансбалканського маршруту відбудеться 23 червня, відповідно до затвердженого НКРЕКП порядку.

Як повідомлялося, Оператори ГТС Болгарії, Греції, Молдови, Румунії та України спільно пропонують щомісячний продукт об'єднаної гарантованої потужності на період із червня по жовтень 2025 року, що сприятиме транспортуванню газу з Греції до України. На першому аукціоні пропонувалася потужність 31,356 млн кВт-год./добу.

Трансбалканський газовий коридор - це газогін, який з'єднує ринки скрапленого газу в Південній Європі із Центральною та Центрально-Східною Європою. Проходить через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову, Україну, а також дозволяє транспортувати газ із Туреччини до Угорщини, Словаччини, Польщі.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5285
  0,0618
 0,15
EUR
 1
 46,8026
  0,2735
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1359  0,01 0,03 41,7356  0,00 0,00
EUR 46,7137  0,16 0,35 47,4556  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,01 0,02 41,5400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес