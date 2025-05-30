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Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $64,6 за барель
14:51 30.05.2025 |
Ціни на нафту перейшли до зростання вдень у п'ятницю.
Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:17 EET підвищується на $0,43 (0,67%), до $64,58 за барель.
Термін біржового обігу липневих ф'ючерсів на Brent закінчується в п'ятницю. Серпневі контракти, що торгуються активніше, зросли в ціні на $0,61 (0,96%), до $63,96 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,66 (1,08%), до $61,6 за барель.
Напередодні Brent подешевшала на 1,2%, WTI - на 1,5% на побоюваннях, що у майбутні вихідні "вісімка" країн ОПЕК+, які добровільно скоротили видобуток на 2,2 млн барелів на добу, ухвалить рішення наростити його на 411 тис. б/д у липні.
"Найважливішою для ринку подією стане завтрашня зустріч восьми країн ОПЕК+, які добровільно скоротили видобуток, - зазначив старший аналітик A/S Global Risk Management Арне Лохман Расмуссен. - Зростання постачання припаде на період слабких економічних сигналів і підвищеної невизначеності, що тисне на котирування".
Трейдери також стежать за протистоянням адміністрації президента США Дональда Трампа і противників імпортних мит, яке перейшло в американські суди.
У середу Федеральний суд США з питань міжнародної торгівлі визнав незаконними глобальні зовнішньоторговельні мита, запроваджені Трампом. Однак потім апеляційний суд задовольнив клопотання Мін'юсту щодо призупинення дії цього рішення на час підготовки адміністрацією офіційної апеляції.
Тим часом опубліковані напередодні офіційні статдані показали, що запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 2,795 млн барелів. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, у середньому прогнозували збільшення на 600 тис. барелів.
Товарні запаси бензину зменшилися на 2,441 млн барелів, дистилятів - на 724 тис. барелів. Експерти очікували скорочення резервів бензину на 500 тис. барелів і зростання запасів дистилятів на 700 тис. барелів.
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