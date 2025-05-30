Угода зі США про надра: комітет рекомендував Раді ухвалити зміни до Бюджетного кодексу

Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації Угоди між урядом України та урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради, передає Укрінформ.

Зазначається, що Комітет з питань бюджету на своєму засіданні розглянув підготовлений до другого читання законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови №13256, внесену Кабінетом Міністрів.

"За підсумками розгляду комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді цей законопроєкт прийняти у другому читанні і в цілому в запропонованій Комітетом остаточній редакції, викладеній у порівняльній таблиці до законопроєкту, з необхідними редакційними і техніко-юридичними правками" - йдеться у повідомленні..

Зазначено, що при відповідному доопрацюванні законопроєкту Комітетом внесено лише редакційні і техніко-юридичні уточнення до його окремих положень для узгодження їх між собою, з нормами Бюджетного кодексу та приведення відповідно до правил техніки нормопроєктування, що не змінюють змісту законопроєкту.

"Таким чином, в остаточній редакції законопроєкту передбачається, насамперед: перенести до спеціального фонду державного бюджету загалом половину окремих доходів загального фонду державного бюджету та загального і спеціального фондів місцевих бюджетів щодо платежів, пов'язаних з користуванням надрами щодо видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, визначених як Активи природних ресурсів у "Додатку А" до Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (ратифікованої Законом України від 13.05.2025 №4417-ІХ)"", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про 50% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

50% збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів щодо надр;

50% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції, виробленої на ділянці надр.

"Водночас відповідно зменшити пропорції зарахування зазначених платежів до загального фонду державного бюджету та загального і спеціального фондів місцевих бюджетів. Визначити, що до доходів, пов'язаних з Активами природних ресурсів, належать доходи, отримані виключно від або у зв'язку із видачею нових ліцензій або спецдозволів після набрання чинності відповідними угодами, та/або доходи, отримані від експлуатації ліцензій або спецдозволів, виданих до набрання чинності відповідними угодами, але які не експлуатувалися в промислових цілях; визначити цільове спрямування запропонованих нових доходів спеціального фонду державного бюджету на сплату внеску до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови; встановити, що до загального фонду державного бюджету в повному обсязі зараховуються доходи, отримані від Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, та доходи, отримані від РФ або її представників як репарації за збройну агресію РФ проти України", - додали у пресслужбі.

Зазначається, що метою законопроєкту є забезпечення належної реалізації ратифікованої Верховною Радою відповідної угоди між урядом України і урядом США та загалом впровадження механізму зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США для довгострокової відбудови і модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабною збройною агресією РФ проти України.