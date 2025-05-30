Бензин, дизель і автогаз подешевшали за травень

Роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні впали в травні 2025 року. Дизельне пальне подешевшало на гривню за літр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 30 травня 2025 року на бензин А-95 становлять 54,56 гривні за літр (-0,25 гривні за місяць), на дизельне пальне 53,54 гривні за літр (-1,00 гривні), на автогаз 35,32 гривні за літр (-0,49 гривні).

Причини зміни цін

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального. За травень 2025 року ціни на нафту марки Brent зросли 63 до 64 доларів за барель.

Також впливає курс долара, який стабільний протягом останніх чотирьох місяців на рівні 41,50 грн/долар.