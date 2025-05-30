Фінансові новини
- |
- 30.05.25
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бензин, дизель і автогаз подешевшали за травень
14:47 30.05.2025 |
Роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні впали в травні 2025 року. Дизельне пальне подешевшало на гривню за літр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 30 травня 2025 року на бензин А-95 становлять 54,56 гривні за літр (-0,25 гривні за місяць), на дизельне пальне 53,54 гривні за літр (-1,00 гривні), на автогаз 35,32 гривні за літр (-0,49 гривні).
Причини зміни цін
Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального. За травень 2025 року ціни на нафту марки Brent зросли 63 до 64 доларів за барель.
Також впливає курс долара, який стабільний протягом останніх чотирьох місяців на рівні 41,50 грн/долар.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Руйнують країну»: Трамп звинуватив суддів у зраді через скасування мит
|Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF
|У Кремлі відреагували на заклик Києва передати проєкт меморандуму РФ щодо припинення вогню
|Кличко заявив про політичний тиск на роботу Київради
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Угода зі США про надра: комітет рекомендував Раді ухвалити зміни до Бюджетного кодексу
|На першому аукціоні потужності Трансбалканського маршруту не заброньовані - ОГТСУ
|Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $64,6 за барель
|Бензин, дизель і автогаз подешевшали за травень
|Кабмін збільшив обсяги бронювання працівників для підприємств, визначених критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ
|Уряд затвердив переговорні позиції щодо вступу до ЄС за двома кластерами
Бізнес
|Instagram спричинив підвищене енергоспоживання на Android — Google радить оновити додаток
|Іспанський автовиробник Seat виготовив перші зразки батарей для електромобілів нового покоління
|WSJ: Маск намагався зірвати угоду Трампа щодо ШІ на Близькому Сході, якщо в ній не буде його компанії xAI
|У першому кварталі 2025 року п'ять моделей iPhone потрапили в топ-10 найпопулярніших смартфонів на світовому ринку
|Ілон Маск повідомив, що угоду про інтеграцію Grok у Telegram ще не підписано
|США погрожують обмежити продажі високотехнологічних шин Pirelli через китайський вплив, - Bloomberg
|TSMC побудує в Німеччині технологічний центр для розроблення нових чипів і завод з їх виробництва