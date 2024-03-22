Фінансові новини
- |
- 22.03.24
- |
- 14:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ трохи поліпшив прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку України на 2024 р.
13:45 22.03.2024 |
Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив макропрогноз України під час третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, зберігши прогноз зростання реального ВВП на цей рік у межах 3-4% і дещо поліпшивши прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку.
Згідно з публікацією на сайті фонду, очікування номінального ВВП України на цей рік підвищено до 7,75 трлн грн із 7,64 трлн грн у грудні минулого року, хоча на наступний залишено практично без змін - 8,86 трлн грн.
Це багато в чому пов'язано з переглядом оцінки зростання ВВП торік із 4,5% до 5% і відповідно номінального ВВП до 6,50 трлн грн із 6,43 трлн грн.
У структурі зростання ВВП МВФ тепер очікує трохи меншого внеску внутрішнього попиту, приватного споживання та інвестицій, але все це компенсується кращою ситуацією з чистим експортом.
Прогноз інфляції на цей рік (грудень проти грудня) фонд поліпшив до 8,5% із 9,5%, зростання реальних доходів - до 9,8% із 8,5%, хоча оцінку безробіття погіршено до 14,5% із 13,9%.
Що стосується бюджету, то в МВФ злегка знизили оцінку його дефіциту (без урахування грантів) - до 20,2% ВВП із 20,4% ВВП. У частині фінансування поліпшено очікування грантового фінансування - до 6,5% ВВП із 4,7% ВВП за скорочення іншого зовнішнього фінансування до 11,8% ВВП із 13,7% ВВП і внутрішнього фінансування до 2% ВВП із 2,1% ВВП.
У результаті прогноз сукупного держборгу на кінець цього року поліпшено до 94% ВВП з 96,7%, однак позначилося і поліпшення його оцінки на кінець 2023 року до 82,9% ВВП із 87,1% ВВП.
Новий прогноз дефіциту поточного рахунку України у 2024 році - 5,7% ВВП замість 7,1% ВВП у грудневих матеріалах, прямих іноземних інвестицій - 2,2% ВВП замість 1,2% ВВП. Оцінку валових міжнародних резервів на кінець цього року поліпшено до $42,1 млрд із $40,9 млрд.
МВФ в оновленому макропрогнозі також очікує зростання кредитів у 2024 році на 8,5%, що трохи гірше за грудневу оцінку в 9,5%, проте ймовірна причина такого коригування - різке поліпшення оцінки зниження кредитного портфеля у 2023 році до 0,5% із 7,5%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових із РФ і Білорусі, Рада має схвалити
|ДніпроГЕС зупинено, ГЕС 2 після влучання двох ракет - у критичному стані - голова «Укргідроенерго»
|ППО знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151
|Ранкова атака росіян по енергосистемі України була найбільшою за весь час – «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Голос України припиняє існування як медіа. З 1 квітня у ньому залишаться тільки закони
|МВФ трохи поліпшив прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку України на 2024 р.
|Франція і Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити філію в Україні
|За два місяця українці витратили на нові авто майже 16 мільярдів. Найпопулярніші бренди
|Україна і Єврокомісія вперше за 5 років провели зустріч у межах Транспортного діалогу
|Аварійні відключення світла застосовують у восьми областях, – Міненерго
Бізнес
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях
|Прискорювач з GPU Blackwell коштуватиме $30-40 тис., але компанія хоче продавати цілі сервери за мільйони доларів – Дженсен Хуанг
|Apple зіткнулася з юридичним протестом від Meta, Microsoft, X і Match
|Spotify за минулий рік виплатив виконавцям 9 мільярдів доларів роялті
|Цифровий магазин GOG оголосив про співпрацю з хмарним ігровим сервісом Amazon Luna
|YouTube додав інструмент для позначення контенту, створеного штучним інтелектом
|Amazon тепер дозволяє продавцям створювати оголошення через URL-адресу за допомогою штучного інтелекту