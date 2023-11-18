Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони впроваджує SAP

 

Міністерство оборони України впроваджує автоматизовану систему управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP), яка є однією з провідних систем у галузі логістики у світі, повідомляє прес-центр Міноборони.

"Завдяки впровадженню цієї системи в Україні Міністерство оборони прискорило опрацювання заявок на поставки від бригад з декількох тижнів до 2-3 днів (раніше цей процес міг тривати місяць). Доступ до системи для замовлень та моніторингу залишків мають як військові частини, так і оперативні командування , склади зберігання, командування сил логістики", - йдеться у повідомленні міністерства у Телеграм-каналі.

На даний момент система перебуває в пілотному користуванні, але масштабується серед усіх військових частин. Процес автоматизації розпочали з обліку речового майна, обліку запчастин, у вересні додався новий напрямок - автоматизація обліку техніки. На пілотних складах повністю оновили процеси та обладнання, базові операції на них тепер виробляються за допомогою сканерів, терміналів збору даних та інших інструментів системи керування на базі SAP. Система використовує принцип "need to know", коли доступ кожного користувача є лише до інформації, яка необхідна виконання його завдання.

Результатом повсюдного впровадження системи має стати повноцінна відмова від паперового документообігу у логістичних операціях.

Продукти SAP в оборонному секторі використовують 44 країни, у тому числі 28 із 31 країн-членів НАТО. Найбільшими користувачами є США, Німеччина, Нідерланди, Канада, Польща та Австралія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1394
  0,1102
 0,30
EUR
 1
 39,2582
  0,0472
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2881  0,06 0,17 37,8193  0,01 0,03
EUR 40,1504  0,13 0,33 40,9104  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1750  0,11 0,29 36,1900  0,13 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес