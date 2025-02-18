Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США та Росія домовилися про 4 принципи за підсумками переговорів в Ер-Ріяді - Рубіо

 

Сполучені Штати і Росія домовилися про чотири принципи після переговорів, які тривали понад чотири години в Саудівській Аравії, заявив у вівторок держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє CNN.

Як зазначив високопосадовець, серед них:

"Відновити функціональність наших відповідних місій у Вашингтоні та Москві. Для того, щоб ми могли продовжувати рухатися цим шляхом, ми повинні мати дипломатичні установи, які працюють і функціонують нормально", - заявив він.

"Ми збираємося призначити команду високого рівня з нашого боку, щоб допомогти вести переговори і працювати над завершенням конфлікту в Україні таким чином, щоб це було довготривалим і прийнятним для всіх залучених сторін", - зазначив Рубіо.

"Почати обговорювати, обмірковувати і вивчати як геополітичне, так і економічне співробітництво, яке могло б стати результатом припинення конфлікту в Україні", - додав держсекретар.

"П'ятеро з нас, які були тут сьогодні... продовжуватимуть брати участь у цьому процесі, щоб переконатися, що він просувається продуктивним чином", - резюмував очільник Держдепу.

Серед п'яти осіб, про яких говорив Рубіо, були він сам, радник з національної безпеки Майк Вальц, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і помічник президента Юрій Ушаков.

"Президент Трамп хоче зупинити вбивства; Сполучені Штати прагнуть миру і використовують свою силу у світі, щоб об'єднати країни. Президент Трамп - єдиний лідер у світі, який може переконати Україну і Росію погодитися на це", - додав Рубіо.

Крім того, держсекретар заявив, що "одного телефонного дзвінка, за яким слідує одна зустріч, недостатньо для встановлення тривалого миру. Ми повинні діяти, і сьогодні ми зробили важливий крок вперед".

Рубіо висловив подяку Королівству Саудівська Аравія за прийом під керівництвом спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана Аль Сауда.

Як повідомлялось, у вівторок в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія ) пройшов перший раунд переговорів офіційних осіб США та Росії, що тривав понад чотири години.

Як раніше повідомляли ЗМІ, головною темою переговорів має стати завершення війни РФ в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5705
  0,0151
 0,04
EUR
 1
 43,4661
  0,0507
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2156  0,08 0,19 41,8488  0,08 0,19
EUR 43,2104  0,10 0,24 43,9644  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5500  0,03 0,07 41,5750  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес