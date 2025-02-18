Фінансові новини
- |
- 18.02.25
- |
- 16:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США та Росія домовилися про 4 принципи за підсумками переговорів в Ер-Ріяді - Рубіо
16:13 18.02.2025 |
Сполучені Штати і Росія домовилися про чотири принципи після переговорів, які тривали понад чотири години в Саудівській Аравії, заявив у вівторок держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє CNN.
Як зазначив високопосадовець, серед них:
"Відновити функціональність наших відповідних місій у Вашингтоні та Москві. Для того, щоб ми могли продовжувати рухатися цим шляхом, ми повинні мати дипломатичні установи, які працюють і функціонують нормально", - заявив він.
"Ми збираємося призначити команду високого рівня з нашого боку, щоб допомогти вести переговори і працювати над завершенням конфлікту в Україні таким чином, щоб це було довготривалим і прийнятним для всіх залучених сторін", - зазначив Рубіо.
"Почати обговорювати, обмірковувати і вивчати як геополітичне, так і економічне співробітництво, яке могло б стати результатом припинення конфлікту в Україні", - додав держсекретар.
"П'ятеро з нас, які були тут сьогодні... продовжуватимуть брати участь у цьому процесі, щоб переконатися, що він просувається продуктивним чином", - резюмував очільник Держдепу.
Серед п'яти осіб, про яких говорив Рубіо, були він сам, радник з національної безпеки Майк Вальц, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і помічник президента Юрій Ушаков.
"Президент Трамп хоче зупинити вбивства; Сполучені Штати прагнуть миру і використовують свою силу у світі, щоб об'єднати країни. Президент Трамп - єдиний лідер у світі, який може переконати Україну і Росію погодитися на це", - додав Рубіо.
Крім того, держсекретар заявив, що "одного телефонного дзвінка, за яким слідує одна зустріч, недостатньо для встановлення тривалого миру. Ми повинні діяти, і сьогодні ми зробили важливий крок вперед".
Рубіо висловив подяку Королівству Саудівська Аравія за прийом під керівництвом спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана Аль Сауда.
Як повідомлялось, у вівторок в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія ) пройшов перший раунд переговорів офіційних осіб США та Росії, що тривав понад чотири години.
Як раніше повідомляли ЗМІ, головною темою переговорів має стати завершення війни РФ в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США і РФ домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні
|Стефанішина очікує, що Україна зрештою підпише угоду зі США про надра
|ЄС готує пакет військової допомоги Україні на EUR700 млрд – ЗМІ
|Як Україна стала «мозком» НАТО в протистоянні Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|«План Трампа» щодо партнерства з Україною. The Telegraph розкрило текст угоди від США
|Туск: саміт в Парижі – лише прелюдія до подій найближчих тижнів
|Стармер: Єдиним захистом України є гарантії безпеки від США
|Колегія єврокомісарів приїде в Україну на річницю вторгнення РФ
|Україна нічого не знала щодо перемовин у Саудівській Аравії і не буде їх визнавати - Зеленський
|Українські дрони вивели з ладу найбільшу НПС в Росії
Бізнес
|Arm почне виробляти власні чипи, першим клієнтом стане Meta — Financial Times
|Tesla вводить антивандальний захист на станціях Supercharger
|Держдеп США планує закупити броньовані Tesla на $400 мільйонів - NYT
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу
|OpenAI планує зробити модель міркувань o3 доступною для всіх користувачів
|Google автоматично буде визначати вік користувача завдяки машинному навчанню
|Apple TV нарешті доступний на Android: повноцінний додаток уже в Google Play