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Україна може відновити транзит газу, але не російського - Галущенко
23:08 18.02.2025 |
Україна може відновити транзит газу, але якщо це не буде російське "блакитне паливо".
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю LB live, передає Укрінформ.
"Відновити транзит ми можемо. Але російський газ у цю трубу не піде", - зазначив Галущенко.
Крім того, за його словами, зараз немає готових пропозицій від інших країн, щодо транзиту газу. Водночас Галущенко зауважив, що для Європи є можливість замінити російський газ азербайджанським.
"Насправді ми відкриті до переговорів із сусідами. Ми будемо проводити консультації. Але дуже важливо, щоб ми розмовляли на фаховому рівні", - додав міністр.
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