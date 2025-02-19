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АНАЛІТИКА

Україна може відновити транзит газу, але не російського - Галущенко

 

Україна може відновити транзит газу, але якщо це не буде російське "блакитне паливо".

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю LB live, передає Укрінформ.

"Відновити транзит ми можемо. Але російський газ у цю трубу не піде", - зазначив Галущенко.

Крім того, за його словами, зараз немає готових пропозицій від інших країн, щодо транзиту газу. Водночас Галущенко зауважив, що для Європи є можливість замінити російський газ азербайджанським.

"Насправді ми відкриті до переговорів із сусідами. Ми будемо проводити консультації. Але дуже важливо, щоб ми розмовляли на фаховому рівні", - додав міністр.
 

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