Tesla вводить антивандальний захист на станціях Supercharger

Tesla стикається з вандалізмом на своїх зарядних станціях Supercharger. Кабелі ріжуть, станції ламають, і мотиви бувають різні: від банальної крадіжки металу до способу показати протест проти Ілона Маска (Elon Musk). Але у компанії терпець увірвався - у справу вступають антивандальні технології.

За даними користувача u/1FrostySlime у сабреддіті r/TeslaLounge, у Сіетлі Tesla тепер обертає кабелі Supercharger спеціальним матеріалом, який ускладнює їх розрізання. Але це ще не все: якщо хтось все ж спробує обрізати дріт, спеціальна фарба вибухне і заляпає зловмисника. Це не тільки зіпсує настрій "мисливцеві за міддю", а й може стати доказом, якщо поліція зловить порушника.

Попередження на зарядному кабелі про наявність всередині барвника під тиском. Фото: u/1FrostySlime

Як зазначає Teslarati, торік станції Tesla Supercharger у Х'юстоні, Окленді та інших великих містах США регулярно зазнавали нападів у спробі заволодіти міддю з кабелів.

Утім, Tesla не єдина компанія, яка потерпає від нападів на зарядну інфраструктуру. Нещодавно компанія ChargePoint анонсувала два рішення для боротьби з вандалізмом щодо зарядних пристроїв. Перше - стійкий до порізів зарядний кабель. Друге - сигналізація ChargePoint Protect з функцією інформування власника станції про фізичний вплив на пристрій.