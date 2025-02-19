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АНАЛІТИКА

Politico: у ЄС готують пакет військової допомоги Україні на мінімум 6 млрд євро

 

Країни Європейського Союзу обговорюють пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 мільярдів євро, покликаний зміцнити її стратегічну позицію перед переговорами з Росією під проводом США.

Про це з посиланням на три дипломатичні джерела пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел Politico, у межах пакета Євросоюз планує надати Україні 1,5 мільйона артилерійських снарядів, системи протиповітряної оборони та техніку для українських бригад.

Вони також стверджують, що потенційно вартість пакета може зрости до 10 мільярдів євро - після того, як держави ЄС оцінять, що можуть передати Києву.

Планується, що країни Євросоюзу зможуть долучитись до пакета фінансово або ж військовим обладнанням, а їхній внесок буде пропорційним валовому національному доходу, пише Politico.

Очікується, що міністри закордонних справ ЄС розглянуть пакет під час чергової зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Малоймовірно, що військова допомога буде схвалена державами Євросоюзу одноголосно через позицію Угорщини, ідеться в матеріалі, тому її можуть оформити від коаліції охочих країн.

За інформацією Politico, оголошення про пакет може відбутись напередодні символічного візиту єврокомісарів до Києва, який запланований на 24 лютого.
Ключові теги: ЄС
 

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