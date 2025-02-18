План дій уряду на 2025р передбачає ініціювання законопроєкту про кримінальну розвідку

План пріоритетних дій уряду на 2025 рік передбачає ініціювання законопроєктів про кримінальну розвідку і про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі з космосу.

План опубліковано в телеграм-каналі народного депутата Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність").

Зокрема, документ передбачає, що до грудня 2025 року уряд внесе до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну розвідку, яка є складовою оперативно-розшукової діяльності та видом діяльності оперативних розвідувальних органів правопорядку України з пошуку, фіксації, оцінювання, прогнозування та використання інформації за допомогою систем розвідувальних, інформаційно-аналітичних заходів.

Передбачено також продовження реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади", в рамках якого має бути забезпечено роботу в громадах 1450 поліцейських станцій, в яких працюватиме 2700 поліцейських офіцерів громади.

Крім того, передбачено запровадження в 15 територіальний (відокремлених) підрозділах поліції головного управління Національної поліції інформаційної підсистеми "Custody Records" інформаційно-комунікаційної системи Інформпорталу Нацполу.

Серед іншого, до червня передбачено внесення до Ради законопроєкту про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі з космосу, а до вересня - законопроєкту про внесення змін в Кодекси щодо відповідальності за порушення державного кордону України з метою ухилення від мобілізації.

Як повідомлялося, 18 лютого Кабінет міністрів затвердив урядовий План пріоритетних дій на 2025 рік. Він складається із 392 кроків, які, зі слів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відображають зобов'язання перед партнерами за програмою Ukraine Facility, за програмою співпраці з МВФ, а також в межах євроінтеграційного треку.

Плані пріоритетних дій уряду на 2025 рік передбачає: створення державної установи "Агенція оборонних технологій" і запровадження веб-сервісу "Бібліотека комплектуючих" українських зразків озброєння і військової техніки.