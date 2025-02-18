Мінфін вперше оголосив аукціон з обміну облігацій державної позики

Міністерство фінансів 19 лютого вперше проведе аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Під час першого аукціону Мінфін пропонує власникам ОВДП з погашенням 26 лютого 2025 року обміняти їх на нові дворічні облігації з терміном погашення 13 січня 2027 року, повідомляється на сайті міністерства.

Минулого тижня Мінфін розміщував такі облігації на 342,68 млн грн за середньозваженою ставкою 16,61% річних.

Мінфін оцінює справедливу вартість облігацій, що пропонуються до обміну, у 107,722% від номіналу.

Що таке switch-операції з ОВДП

Як повідомлялося, у вересні минулого року Кабмін врегулював можливість обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), делегувавши відповідні повноваження Мінфіну.

У Міністерстві фінансів пояснювали, що ці зміни ухвалені з метою імплементації Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2024-2026 роки та покликані підвищити ефективність управління державним внутрішнім боргом.

Зокрема, уряд дозволив Мінфіну здійснювати switch-операції - активні операції з управління державним боргом шляхом проведення аукціонів з розміщення державних облігацій із одночасним обміном на облігації іншого випуску, що перебувають в обігу.

Очікується, що це дасть можливість Міністерству фінансів гнучкіше підходити до управління ліквідністю шляхом проактивного обміну облігацій з коротким терміном до погашення на нові облігації, зменшуючи таким чином одномоментні платежі з Єдиного казначейського рахунку при погашенні облігацій.

У Мінфіні зазначали, що switch-операції є стандартною практикою операцій на локальному борговому ринку в європейських країнах і дає можливість підвищити ліквідність ринку та якість управління ліквідністю уряду. Операції будуть проводитися на регулярній основі на базі Bloomberg Auction System, яка використовується для проведення регулярних аукціонів з розміщення ОВДП.

"Це нововведення дозволить здійснювати реінвестування погашень набагато ефективніше, що, в свою чергу, сприятиме згладжуванню графіка погашень. Тепер український внутрішній ринок облігацій матиме доступ до інструменту, який вже давно використовується в аналогічних ринках інших країн", - зазначав тоді урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.