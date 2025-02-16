«OpenAI не продається»: рада директорів компанії категорично відкинула пропозицію Ілона Маска

11 лютого 2025 року Ілон Маск (Elon Musk) виступив із пропозицією про купівлю OpenAI.

Він був готовий викласти за провідного розробника ШІ 97,4 млрд доларів, проте засновник OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) одразу відкинув цю ідею та напівжартома запропонував у відповідь купити у Маска соціальну мережу X за, увага!, 9,74 млрд доларів (рівно в 10 разів менше від суми, запропонованої йому Маском).

Тепер же надійшла офіційна відповідь від керівництва OpenAI.

Рада директорів OpenAI одноголосно відмовила Ілону Маску і його партнерам.

Голова ради директорів OpenAI Брет Тейлор (Bret Taylor) опублікував таке повідомлення:

OpenAI не продається, і рада директорів одноголосно відхилила останню спробу містера Маска перешкодити його конкурентам. Будь-яка потенційна реорганізація OpenAI повинна тільки зміцнювати нашу некомерційну організацію та її місію щодо забезпечення того, щоб AGI приносив користь усьому людству.

Проте, як зазначають у The Verge, пропозиція Маска може істотно ускладнити перехід OpenAI до структури комерційної організації - адже саме цього не бажає допустити мільярдер.