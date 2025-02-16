Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«OpenAI не продається»: рада директорів компанії категорично відкинула пропозицію Ілона Маска

16:30 16.02.2025 |

Новини IT

 

11 лютого 2025 року Ілон Маск (Elon Musk) виступив із пропозицією про купівлю OpenAI.

Він був готовий викласти за провідного розробника ШІ 97,4 млрд доларів, проте засновник OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) одразу відкинув цю ідею та напівжартома запропонував у відповідь купити у Маска соціальну мережу X за, увага!, 9,74 млрд доларів (рівно в 10 разів менше від суми, запропонованої йому Маском).

Тепер же надійшла офіційна відповідь від керівництва OpenAI.

Рада директорів OpenAI одноголосно відмовила Ілону Маску і його партнерам.

Голова ради директорів OpenAI Брет Тейлор (Bret Taylor) опублікував таке повідомлення:

OpenAI не продається, і рада директорів одноголосно відхилила останню спробу містера Маска перешкодити його конкурентам. Будь-яка потенційна реорганізація OpenAI повинна тільки зміцнювати нашу некомерційну організацію та її місію щодо забезпечення того, щоб AGI приносив користь усьому людству.

Проте, як зазначають у The Verge, пропозиція Маска може істотно ускладнити перехід OpenAI до структури комерційної організації - адже саме цього не бажає допустити мільярдер.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6299
  0,1697
 0,41
EUR
 1
 43,5907
  0,1546
 0,36

Курс обміну валют на 14.02.25, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3948  0,07 0,17 42,0176  0,07 0,17
EUR 43,2297  0,07 0,17 43,9579  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на 14.02.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6600  0,15 0,35 41,6800  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес