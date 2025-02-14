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АНАЛІТИКА

Держдеп США планує закупити броньовані Tesla на $400 мільйонів - NYT

 

Державний департамент США планує цього року закупити автомобілі виробництва компанії Tesla Ілона Маска на 400 млн доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

Прогноз закупівель Державного департаменту на 2025 рік, які планує здійснити відомство, включає 400 мільйонів доларів США на броньовані автомобілі від Tesla.

Видання припускає, що хоча у документі не уточнюється, про яку саме модель Tesla йдеться, але імовірно йдеться про електричний пікап Cybertruck, що має кузов з високоміцної нержавіючої сталі.

Маск витратив понад 250 мільйонів доларів, щоб допомогти Дональду Трампу переобратися главою Білого дому, нагадує NYT. Згодом Трамп потім призначив Маска лідером ініціативи зі скорочення витрат уряду, яка отримала назву «Департамент з урядової ефективності».

Закупівля Держдепом автомобілів Tesla ймовірно, підніме питання щодо конфлікту інтересів Маска.

Компанія Tesla і Державний департамент не відповіли на запити про коментарі, додає видання.

Ілон Маск вже є великим підрядником для уряду. За останні п'ять років компанії, якими він володіє або які контролює, уклали федеральні контракти на суму 13 мільярдів доларів США.
Ключові теги: США
 

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