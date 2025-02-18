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План дій уряду на 2025р передбачає внесення законопроєкту про відновлення конкурсів на держслужбу
План пріоритетних дій уряду на 2025 рік передбачає внесення законопроєктів про відновлення конкурсів на державну службу і посилення дисциплінарної відповідальності до державних службовців.
План опубліковано в телеграм-каналі народного депутата Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність").
Зокрема, план передбачає подання урядом у Верховну Раду до травня 2025 року законопроєкту про відновлення проведення конкурсів, удосконалення порядку вступу, проходження та звільнення з державної служби.
Також передбачено, що в 2025 році інформаційно система управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) має бути впроваджена у 80% міністерств та інших центральних органах виконавчої влади.
Серед іншого, до грудня має бути внесено законопроєкт щодо удосконалення порядку застосування до держслужбовців дисциплінарних стягнень шляхом посилення відповідальності за повторне вчинення дисциплінарних проступків.
Як повідомлялося, 18 лютого Кабінет міністрів затвердив урядовий План пріоритетних дій на 2025 рік. Він складається із 392 кроків, які, зі слів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відображають зобов'язання перед партнерами за програмою Ukraine Facility, за програмою співпраці з МВФ, а також в межах євроінтеграційного треку.
Плані пріоритетних дій уряду на 2025 рік передбачає: створення державної установи "Агенція оборонних технологій" і запровадження веб-сервісу "Бібліотека комплектуючих" українських зразків озброєння і військової техніки, ініціювання законопроєктів про кримінальну розвідку і про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі з космосу, введення в експлуатацію першої черги Національного військового меморіального кладовища (НВМК) і внесення законопроєкту про основні засади ветеранської політики, ініціювання Соціального кодексу України і законопроєктів про запровадження базової соціальної допомоги і накопичувального пенсійного забезпечення.
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