США і РФ домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні

Делегації США та Росії домовилися "усунути подразники двосторонніх відносин" і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс після сьогоднішніх переговорів в Ер-Ріяді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Обидві сторони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України, "працюючи над тим, щоб якомога швидше завершити конфлікт в Україні у спосіб, який буде тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін", сказала вона.

США і Росія також почнуть розглядати "майбутню співпрацю з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичні економічні та інвестиційні можливості, які з'являться в результаті успішного завершення конфлікту в Україні", додала речниця Держдепу.

"Президент Трамп хоче зупинити вбивства; Сполучені Штати хочуть миру і використовують свою силу в світі, щоб об'єднати країни. Президент Трамп є єдиним лідером у світі, який може переконати Україну та Росію погодитися на це", - зазначина речниця.

"Сторони сьогоднішніх зустрічей зобов'язуються продовжувати взаємодію, щоб переконатися, що процес рухається вперед своєчасно і продуктивно", - додала речниця.

Але щодо термінів у заяві зазначається, що "одного телефонного дзвінка, за яким слідує одна зустріч, недостатньо для встановлення тривалого миру", а отже, це лише початок процесу.

США також подякували Саудівській Аравії за проведення переговорів.

Раніше стало відомо, що перемовини делегацій Сполучених Штатів і Росії у столиці Саудівської Аравії завершилися.

Помічник Путіна Юрій Ушаков у перших коментарях росЗМІ заявив, що переговори пройшли "непогано".

Нагадаємо, переговори почалися вранці 18 лютого. Американську сторону представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Від Росії були присутні глава МЗС Сергєй Лавров, зовнішньополітичний радник Путіна Юрій Ушаков і очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.