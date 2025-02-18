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США і РФ домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні
15:59 18.02.2025 |
Делегації США та Росії домовилися "усунути подразники двосторонніх відносин" і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.
Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс після сьогоднішніх переговорів в Ер-Ріяді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Обидві сторони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України, "працюючи над тим, щоб якомога швидше завершити конфлікт в Україні у спосіб, який буде тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін", сказала вона.
США і Росія також почнуть розглядати "майбутню співпрацю з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичні економічні та інвестиційні можливості, які з'являться в результаті успішного завершення конфлікту в Україні", додала речниця Держдепу.
"Президент Трамп хоче зупинити вбивства; Сполучені Штати хочуть миру і використовують свою силу в світі, щоб об'єднати країни. Президент Трамп є єдиним лідером у світі, який може переконати Україну та Росію погодитися на це", - зазначина речниця.
"Сторони сьогоднішніх зустрічей зобов'язуються продовжувати взаємодію, щоб переконатися, що процес рухається вперед своєчасно і продуктивно", - додала речниця.
Але щодо термінів у заяві зазначається, що "одного телефонного дзвінка, за яким слідує одна зустріч, недостатньо для встановлення тривалого миру", а отже, це лише початок процесу.
США також подякували Саудівській Аравії за проведення переговорів.
Раніше стало відомо, що перемовини делегацій Сполучених Штатів і Росії у столиці Саудівської Аравії завершилися.
Помічник Путіна Юрій Ушаков у перших коментарях росЗМІ заявив, що переговори пройшли "непогано".
Нагадаємо, переговори почалися вранці 18 лютого. Американську сторону представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
Від Росії були присутні глава МЗС Сергєй Лавров, зовнішньополітичний радник Путіна Юрій Ушаков і очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.
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