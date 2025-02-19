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ЗМІ: Париж готує другу зустріч щодо України й безпеки Європи
23:56 18.02.2025 |
Франція в середу, 19 лютого, планує провести другу зустріч для обговорення України та європейської безпеки, але цього разу запросила європейські країни, які не були присутні на першому саміті у понеділок, а також союзника по НАТО Канаду. Про це у вівторок, 18 лютого, повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела
"Два джерела повідомили, що запрошені Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія. За словами трьох дипломатів, формат буде гібридним, зокрема за допомогою відеозв'язку", - пише Reuters.
Перший саміт у Парижі
Напередодні, 17 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів екстрену зустріч з представниками Німеччини, Данії, Нідерландів, Іспанії, Великобританії, Польщі та Італії, а також з керівництвом НАТО і ЄС.
Це було частиною зусиль, покликаних оцінити те, як можуть виглядати потенційні гарантії безпеки для України після того, як Вашингтон надіслав європейцям відповідний запит. Окрім цього, учасники зустрічі обговорили те, як Європа повинна збільшувати витрати на оборону і як рухатися швидше, оскільки адміністрація США прискорює дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни між Україною і Росією.
Деякі країни були незадоволені тим, що зустріч у понеділок була лише для обраних лідерів, а не для повноцінного саміту ЄС, заявили офіційні особи ЄС.
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