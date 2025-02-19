Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Париж готує другу зустріч щодо України й безпеки Європи

 

Франція в середу, 19 лютого, планує провести другу зустріч для обговорення України та європейської безпеки, але цього разу запросила європейські країни, які не були присутні на першому саміті у понеділок, а також союзника по НАТО Канаду. Про це у вівторок, 18 лютого, повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела

"Два джерела повідомили, що запрошені Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія. За словами трьох дипломатів, формат буде гібридним, зокрема за допомогою відеозв'язку", - пише Reuters.

Перший саміт у Парижі

Напередодні, 17 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів екстрену зустріч з представниками Німеччини, Данії, Нідерландів, Іспанії, Великобританії, Польщі та Італії, а також з керівництвом НАТО і ЄС.

Це було частиною зусиль, покликаних оцінити те, як можуть виглядати потенційні гарантії безпеки для України після того, як Вашингтон надіслав європейцям відповідний запит. Окрім цього, учасники зустрічі обговорили те, як Європа повинна збільшувати витрати на оборону і як рухатися швидше, оскільки адміністрація США прискорює дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни між Україною і Росією.

Деякі країни були незадоволені тим, що зустріч у понеділок була лише для обраних лідерів, а не для повноцінного саміту ЄС, заявили офіційні особи ЄС.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5705
  0,0151
 0,04
EUR
 1
 43,4661
  0,0507
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2156  0,08 0,19 41,8488  0,08 0,19
EUR 43,2104  0,10 0,24 43,9644  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5500  0,03 0,07 41,5750  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес