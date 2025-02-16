Tesla засудила багатьох китайців, які скаржилися на відмову гальм, місцевій пресі заборонено критикувати компанію

Associated Press припускає використання Tesla державного впливу в Китаї для придушення критики. Компанія не засудила жодного американця, натомість китайці постраждали.

Компанія Ілона Маска подала до суду щонайменше на шістьох власників Tesla в країні, котрі повідомляли про раптові несправності автомобіля, включаючи незрозумілу відмову гальм протягом останніх чотирьох років. Tesla також подала до суду на щонайменше шість блогерів та два китайських ЗМІ, які її критикували.

За даними AP, автовиробник виграв принаймні одинадцять з цих справ, ще дві перебувають на розгляді апеляції, а одна була врегульована позасудово. Для порівняння, до жодного американського автовласника Tesla ще не позивалася, навпаки.

З огляду на цю агресивну тактику та наявні дані, AP припускає, що виробник електромобілів використовує «заступництво впливових лідерів панівної Комуністичної партії Китаю, щоб змусити замовкнути критиків, отримувати фінансові винагороди та знімати з себе відповідальність». Китайські журналісти повідомили AP, що їм було наказано уникати «негативного висвітлення». Також Tesla користується дешевими кредитами та податковими пільгами в країні.

Повідомлення про несправності гальм автомобілів Tesla в Китаї з'явилися у 2021 році та викликали запеклі дебати щодо того, чи не придумували жертви несправності, працюючи на конкурентів компанії. З того часу сталося кілька випадків, коли китайські власники американських електричних авто просили вибачення у соціальних мережах за ствердження про несправні гальма Tesla. Цікаво, що Tesla контролює водійські дані й теоретично може їх змінювати, щоб звинувачувати критиків.

AP також виявила, що загалом власники автомобілів у Китаї виграли лише дев'ять із 81 цивільних судових рішень, пов'язаних зі скаргами на питання безпеки та якості або суперечками щодо контрактів. Ілон Маск неодноразово зустрічався з колишнім очільником Комуністичної партії та нинішнім прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, що підкреслює його тісні стосунки з китайською державою. Тепер, коли найбагатша людина у світі має великий вплив у Білому домі, прихильники безпеки авто остерігаються придушення будь-якої критики.