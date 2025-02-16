ЄС пом'якшує правила щодо штучного інтелекту для залучення інвестицій

Європейський Союз змінює свій регуляторний підхід до технологій, щоб залучити більше інвестицій у сферу штучного інтелекту, повідомляє Financial Times.

Хенна Вірккунен, виконавча віцепрезидентка Європейської комісії з питань цифрової політики, наголосила, що мета ЄС - підтримувати компанії в дотриманні регуляцій щодо ШІ без створення зайвих бюрократичних вимог. "Ми хочемо забезпечити, щоб на наші компанії не накладали додаткових зобов'язань щодо звітності," повідомила вона.

У рамках цього спрощення ЄС оголосив про відкликання запланованої директиви щодо відповідальності за ШІ. Крім того, новий кодекс практики щодо ШІ, який очікується у квітні, спростить вимоги до звітності, обмеживши їх до вже наявних правил у межах Акта про ШІ. Цей Акт, ухвалений раніше цього року, класифікує технології ШІ за трьома рівнями ризику, з більш суворими вимогами для високоризикових застосувань, таких як охорона здоров'я чи громадський транспорт.

Високопродуктивні моделі ШІ, такі як GPT-4 від OpenAI та Gemini від Google, підпадають під додаткові зобов'язання щодо прозорості, особливо у питаннях тренування моделей. Однак, технологічні гіганти, зокрема Google і Meta, висловлюють занепокоєння щодо регуляційної рамки. На початку місяця провідний лобіст Meta Джоел Каплан попередив у Брюсселі, що новий кодекс може встановити "нездійсненні та технічно складні вимоги."

Зміни у регуляціях ЄС відбуваються на тлі загострення напруженості з США. Президент Дональд Трамп критикував штрафи ЄС, накладені на американські технологічні компанії, а його адміністрація назвала регуляції ЄС занадто обмежувальними. Виступаючи на саміті ШІ в Парижі цього тижня, віцепрезидент США Джей Ді Венс засудив "обтяжливі міжнародні" правила, спрямовані проти техногігантів.

Однак Вірккунен відкинула твердження, що зміни в регуляціях ЄС є відповіддю на тиск США. "Це питання нашого власного прагнення підвищити конкурентоспроможність," зазначила вона. "Ми не залежимо від США."

Хоча ЄС прагне скоротити бюрократичні вимоги, Вірккунен наголосила, що Союз залишатиметься твердим у забезпеченні виконання правил, які регулюють діяльність онлайн-платформ. Вона підкреслила, що правила ЄС ефективно створюють рівні умови та забезпечують дотримання з боку глобальних технологічних компаній, оскільки Європа є одним із найбільших ринків для американських корпорацій.

