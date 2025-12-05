Фінансові новини
- |
- 05.12.25
- |
- 20:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Програма PURL забезпечила близько 75% ракет до Patriot та 90% ракет до інших систем ППО — Шмигаль
15:33 05.12.2025 |
Від початку своєї дії ініціатива PURL забезпечила близько 75% усіх ракет для комплексів Patriot і близько 90% ракет для інших систем ППО, які постачаються Україні.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Він нагадав, що PURL дає країнам змогу фінансувати закупівлю американського озброєння відповідно до пріоритетного переліку потреб, сформованого Україною та затвердженого США і НАТО.
Загалом до PURL приєдналася вже 21 країна, а загальна сума внесків сягнула 4 мільярдів доларів.
За матеріалами:
hromadske.ua
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ
|20-річну ліцензію на газове родовище біля Стрия продали за 110 млн грн: кошти підуть у фонд зі США
|"Питання знято з порядку денного": Рада не розглядатиме запровадження ПДВ для ФОП, – "слуга народу" Фріс
|Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Словенія виділяє 43 млн євро на ініціативу PURL
|Норвегія планує придбати ще два підводні човни у Німеччині, щоб моніторити субмарини РФ
|Швейцарія слідом за ЄС ухвалила нові правила позбавлення безвізу
|МВФ заявив про ризик заміщення валют стейблкоїнами в країнах з високою інфляцією
|Програма PURL забезпечила близько 75% ракет до Patriot та 90% ракет до інших систем ППО — Шмигаль
|США пригрозили Європі вийти з ряду механізмів НАТО та назвали важливу умову, - Reuters
Бізнес
|Електромобілі стали лідерами українського ринку у листопаді 2025-го
|The Economist: ШІ став загрозою для соціологів та опитувань громадської думки
|Китай охопив понад третину світового ринку легкових авто
|OpenAI б'є на сполох, оскільки Google Gemini виявився кращим за ChatGPT — Сем Альтман закликає до покращень у листі
|В Android зʼявиться функція Call Reason – користувачі зможуть позначати дзвінки як термінові
|Попит на електромобілі Xiaomi продовжує зростати: компанія бʼє рекорди три місяці поспіль
|Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший потрійний складаний смартфон