Програма PURL забезпечила близько 75% ракет до Patriot та 90% ракет до інших систем ППО — Шмигаль

Від початку своєї дії ініціатива PURL забезпечила близько 75% усіх ракет для комплексів Patriot і близько 90% ракет для інших систем ППО, які постачаються Україні.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Він нагадав, що PURL дає країнам змогу фінансувати закупівлю американського озброєння відповідно до пріоритетного переліку потреб, сформованого Україною та затвердженого США і НАТО.

Загалом до PURL приєдналася вже 21 країна, а загальна сума внесків сягнула 4 мільярдів доларів.



