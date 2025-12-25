Авторизация

Індійський нафтопереробник Reliance відновив закупівлі російської нафти через несанкційних постачальників - ЗМІ

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. відновила закупівлі російської нафти за зниженою ціною, залучаючи постачання від компаній, що не перебувають під санкціями, і спрямовуючи ці обсяги на свій нафтопереробний завод у штаті Гуджарат, повідомляє Bloomberg.

Найбільший нафтопереробник Індії орендував танкери класу Aframax у компанії RusExport і направляє поставки на завод потужністю 660 тис. барелів на добу, який забезпечує внутрішній ринок. "Повернення Reliance на ринок, імовірно, скоротить падіння обсягів закупівель російської нафти Індією", - зазначили джерела видання.

"Окрім заводу в Джамнагарі потужністю 660 тис. барелів на добу, орієнтованого на внутрішній ринок, Reliance також експлуатує установку потужністю 700 тис. барелів на добу для експорту. Відтоді всі поставки російської нафти надходять лише на завод, що працює на внутрішні продажі", - йдеться в повідомленні.

Індійські посадовці цього місяця оцінили, що імпорт нафти з Росії може скоротитися приблизно до 800 тис. барелів на добу з середнього рівня 1,9 млн барелів на добу в листопаді через припинення закупівель нафтопереробниками.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Індія, Росія
 

Бізнес