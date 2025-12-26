Спецпосланець Трампа в Гренландії запевняє, що США не планують «завоювання» острова

Новопризначений посланець президента США Дональда Трампа в Гренландії Джефф Лендрі запевняє, що США не планують «завоювання» острова.

Про це пише Associated Press.

У своїх перших коментарях після призначення на нову посаду Лендрі заявив, що США не планують «намагатися когось завоювати» або «захопити чиюсь країну».

AP звертає увагу, що ці слова дещо суперечать заявам Трампа, який неодноразово казав, що Сполучені Штати повинні захопити арктичну територію заради безпеки США.

«Я думаю, що наші розмови повинні бути з реальними людьми в Гренландії - гренландцями. Що вони шукають? Яких можливостей вони не отримали? Чому вони не отримали захисту, на який насправді заслуговують?» - сказав Лендрі.

Зазначимо, що у своєму прогнозі на 2026 рік Данська служба оборонної розвідки вперше назвала свого близького союзника - Сполучені Штати - потенційною загрозою безпеці. Там заявляли, що США дедалі більше ставлять на перше місце власні інтереси й «тепер використовують свою економічну та технологічну міць як інструмент влади, зокрема щодо союзників та партнерів».

Це також підкреслило чимраз більший інтерес США до Гренландії, оскільки ця щорічна оцінка відбулася після неодноразових натяків американського президента Дональда Трампа на те, що він хотів би взяти під контроль острів, що спровокувало дипломатичну напруженість між Копенгагеном і Вашингтоном.



Плани США на Гренландію

Ще під час своєї першої президентської каденції у 2019 році Трамп уперше запропонував купити Гренландію. Після вступу на новий термін він знову повернувся до цієї ідеї. На його думку, острів потрібний США «для економічної безпеки». Крім того, Трамп не заперечив, що стосовно Гренландії можуть ужити воєнних або економічних дій.

У відповідь на такі заяви Трампа уряд Данії посилив оборону острова. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що не може уявити, щоб Сполучені Штати використали військову силу для вторгнення на острів. Вона також зауважила, що лише народ Гренландії вирішує, чого він хоче.

У січні 2025 року премʼєр Гренландії Муте Егеде наголосив, що острів належить гренландцям, які, за його словами, не хочуть бути ані данцями, ані американцями.

У березні Дональд Трамп укотре допустив анексію Гренландії. А також відкрито закликав жителів Гренландії підтримати приєднання до Сполучених Штатів, наголосивши, що Вашингтон буде «готовим інвестувати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця та зробити вас багатими».

16 березня на острові перед консульством США відбувся протест проти заяв Трампа. Тоді у демонстрації взяли участь до 800 людей. Вони пройшли вулицями столиці Нуук із прапорами Гренландії та з плакатами: «Змусьте Америку піти геть», «Ми не продаємося» тощо.