Фінансові новини
- |
- 18.03.26
- |
- 12:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Заяву ЄС щодо «Дружби» скоригували: згадку про €90 млрд і санкції вилучено
09:41 18.03.2026 |
Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.
Текст заяви ЄС щодо нафтопроводу "Дружба" відредагували: зникло речення про зв'язок поновлення постачання російської нафти в Європу з наданням Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро та 20-м пакетом санкцій проти Росії.
Чинний варіант заяви, поширений пресслужбою Європейської комісії о 12:04 за часом Брюсселя, містить інформацію про те, що ЄС запропонував техпідтримку і гроші для ремонту "Дружби", і Україна прийняла цю пропозицію.
У початковому ж тексті, поширеному об 11:54, в останньому реченні стверджувалося: "Це (відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". - "ЄП") також є необхідним кроком для того, щоб відновити обговорення вкрай необхідної фінансової підтримки для України та 20-го пакета санкцій напередодні засідання Європейської ради".
У новій версії це речення зникло.
Текст заяви фон дер Ляєн та Кошти виправили на офіційних сайтах Єврокомісії та Євроради, а також на їхніх офіційних сторінках у соцмережах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
|Українці, що втратили роботу через війну, можуть оформити заявку у міжнародний Реєстр збитків
|Як нараховуватимуть кешбек на пальне: Свириденко розповіла деталі програми
|Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
|Заяву ЄС щодо «Дружби» скоригували: згадку про €90 млрд і санкції вилучено
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
|Зеленський планує зробити суворішими правила експорту зброї
|Українці, що втратили роботу через війну, можуть оформити заявку у міжнародний Реєстр збитків
|Звіт-2025: Україна досягла 84% виконання Угоди про асоціацію з ЄС
Бізнес
|Starlink розширюється: SpaceX запустила ювілейний 10 000-й супутник
|NVIDIA і Bolt розвиватимуть автономні таксі на європейському ринку
|Meta переводить Facebook і Instagram на власні чипи для штучного інтелекту
|Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі
|Безкоштовний доступ до платних ігор з’явиться в Google Play
|Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році
|Крихітний фотонний процесор обіцяє революцію в енергоспоживанні ШІ