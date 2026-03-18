Заяву ЄС щодо «Дружби» скоригували: згадку про €90 млрд і санкції вилучено

З заяви президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти про нафтопровід "Дружба" від 17 березня зникло речення щодо зв'язку поновлення роботи нафтогону з наданням Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро та ухваленням 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

Текст заяви ЄС щодо нафтопроводу "Дружба" відредагували: зникло речення про зв'язок поновлення постачання російської нафти в Європу з наданням Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро та 20-м пакетом санкцій проти Росії.

Чинний варіант заяви, поширений пресслужбою Європейської комісії о 12:04 за часом Брюсселя, містить інформацію про те, що ЄС запропонував техпідтримку і гроші для ремонту "Дружби", і Україна прийняла цю пропозицію.

У початковому ж тексті, поширеному об 11:54, в останньому реченні стверджувалося: "Це (відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". - "ЄП") також є необхідним кроком для того, щоб відновити обговорення вкрай необхідної фінансової підтримки для України та 20-го пакета санкцій напередодні засідання Європейської ради".

Заяву ЄС щодо «Дружби» скоригували: згадку про €90 млрд і санкції вилучено

У новій версії це речення зникло.

Текст заяви фон дер Ляєн та Кошти виправили на офіційних сайтах Єврокомісії та Євроради, а також на їхніх офіційних сторінках у соцмережах.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9497
  0,1306
 0,30
EUR
 1
 50,6388
  0,0611
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6404  0,10 0,24 44,2365  0,13 0,30
EUR 50,4385  0,06 0,12 51,1338  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8700  0,07 0,16 43,9000  0,06 0,14
EUR 50,5996  0,08 0,15 50,6210  0,06 0,12

