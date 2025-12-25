Фінансові новини
- |
- 25.12.25
- |
- 15:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Трампа наказали забезпечити "карантин" венесуельської нафти на два місяці, - Reuters
08:36 25.12.2025 |
Білий дім наказав армії США зосередитися на "карантині" (блокаді) венесуельської нафти щонайменше протягом наступних двох місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Хоча військові варіанти, як і раніше, існують, основна увага має бути приділена, перш за все, економічному тиску шляхом введення санкцій для досягнення результату, на який розраховує Білий дім", - сказав американський чиновник.
Reuters зазначає, що ця заява може знизити ймовірність наземних ударів США по Венесуелі, про які неодноразово заявляв президент США Дональд Трамп.
Чиновник додав, що наказ Білого дому наказував американським військам зосередитися майже виключно на "карантині венесуельської нафти щонайменше протягом наступних двох місяців".
"Зроблені досі зусилля чинили величезний тиск на (президента Венесуели Ніколаса Мадуро - ред.), і є думка, що до кінця січня Венесуела зіткнеться з економічною катастрофою, якщо не погодиться піти на суттєві поступки США", - додало джерело.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Кабмін відсторонив голову Держлікслужби після обшуків НАБУ
|У Трампа наказали забезпечити "карантин" венесуельської нафти на два місяці, - Reuters
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: Згоди щодо ЗАЕС досягти поки не вдалося, компроміс України - експлуатація 50 на 50 зі США
Бізнес
|Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA
|Jaguar випустив останній автомобіль з ДВЗ перед переходом на електромобілі
|Рівень довіри компаній до судової системи найвищий з 2013 року – опитування ЄБА
|Репортер New York Times подав позов проти великих ШІ-компаній через порушення авторських прав
|OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4
|Необанк Revolut припиняє роботу в Україні: гроші з рахунків можна вивести протягом 60 днів
|Інвестори Electronic Arts підтримали продаж компанії Саудівській Аравії за $55 млрд