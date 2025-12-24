Фінансові новини
- 24.12.25
- 14:15
США переглянули правила візової лотереї H-1B: вони почнуть працювати уже в 2026 році
13:38 24.12.2025 |
Сполучені Штати Америки оголосили про перегляд правил візової лотереї H-1B, починаючи з 2026 року, пише Associated Press.
"Нинішній випадковий механізм відбору заявок на візи H-1B використовувався для зловживань американськими роботодавцями, які передусім прагнули залучати іноземних працівників за нижчу зарплату, ніж ту, яку вони платили б громадянам США", - заявив речник Служби громадянства та імміграції США Меттью Трагессер.
У заяві Міністерства внутрішніх справ США зазначається, що нове правило "узгоджується з іншими ключовими змінами, які запровадила адміністрація, зокрема з президентською прокламацією, що вимагає від роботодавців сплачувати додаткові $100 000 за кожну візу як умову допуску до програми".
Історично візи H-1B розподілялися шляхом лотереї. Щороку США видають до 65 000 нових віз H-1B, а також додаткові 20 000 - для заявників із дипломом магістра або вищим рівнем освіти.
Цього року найбільшим отримувачем таких віз стала компанія Amazon - їй було схвалено понад 10 000 дозволів. Далі йдуть Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple та Google. Найбільша концентрація працівників з візами H-1B припадає на штат Каліфорнія.
Нова система, за словами відомства, "запровадить зважений механізм відбору, який підвищить імовірність того, що візи H-1B отримуватимуть більш кваліфіковані та високооплачувані" іноземні фахівці. Вона набуде чинності 27 лютого 2026 року і застосовуватиметься вже до найближчого реєстраційного сезону в межах річної квоти H-1B.
У межах оновленої моделі реєстрації більше не відбиратимуться випадковим чином. Натомість їх зважуватимуть за роботодавцем і рівнем оплати праці - такий підхід має стримати подання дублювальних заявок і маніпуляції системою. Заявки з вищою запропонованою зарплатою матимуть значно кращі шанси на відбір, тоді як менш оплачувані посади й надалі залишатимуться допустимими, але з нижчою ймовірністю отримання візи.
