НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Словенія виділяє 43 млн євро на ініціативу PURL

Словенія планує виділити близько 43 мільйонів євро до кінця року на закупівлю американського озброєння для потреб Сил оборони за програмою PURL.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram за результатами зустрічі зі своїм словенським колегою Борутом Сайовіцем.

Словенія оголосила про своє рішення приєднатися до ініціативи PURL у жовтні, однак подробиці її внеску були засекречені.

"Це дійсно важлива ініціатива з підсилення наших спроможностей, передусім у галузі ППО. Надзвичайно цінуємо, що Словенія планує виділити близько 43 мільйонів євро до кінця року на цей механізм", - написав Шмигаль.

Також міністр оборони заявив, що Україна готова ділитися зі Словенією досвідом із застосування дронів-перехоплювачів, далекобійних безпілотників та інших видів БПЛА.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Словенія
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0567
  0,1271
 0,30
EUR
 1
 48,9961
  0,2303
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8958  0,01 0,03 42,4442  0,01 0,02
EUR 48,8600  0,00 0,00 49,5377  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,18 0,42 42,0200  0,17 0,41
EUR 48,9150  0,30 0,60 48,9500  0,29 0,59

