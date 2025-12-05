Авторизация

Швейцарія слідом за ЄС ухвалила нові правила позбавлення безвізу

Швейцарія після відповідного рішення Ради ЄС теж схвалила оновлення механізму щодо призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні швейцарського уряду.

17 листопада ЄС затвердив поправку до Регламенту (ЄС) 2018/1806 про механізм тимчасового призупинення безвізового режиму для короткострокових поїздок до Шенгенської зони.

"В рамках Угоди про асоціацію з Шенгенською зоною Швейцарія вирішила прийняти поправку до регламенту Європейського Союзу (ЄС), спрямовану на відновлення візового режиму для третіх країн за певних обставин. Такими обставинами можуть бути перевищення міграційних порогів, загрози громадському порядку та безпеці або порушення прав людини", - йдеться у повідомленні уряду Швейцарії.

ЄС повідомив Швейцарію про цю поправку як про подальший розвиток Шенгенського законодавства. Поправка коригує пороги для запуску механізму та вводить нові підстави для поновлення візового режиму для перетину зовнішніх кордонів Шенгенських держав.

5 грудня Федеральна рада Швейцарії схвалила це перенесення європейського законодавства, яке вимагає внесення поправок до Постанови про в'їзд та надання віз (EGVO). Ця поправка набере чинності 17 грудня 2025 року.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

