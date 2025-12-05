Фінансові новини
05.12.25
14:12
Мерц відкинув передачу США заморожених російських активів ЄС, - Reuters
13:46 05.12.2025 |
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув передачу Сполученим Штатам заморожених на території ЄС російських активів, що, за інформацією ЗМІ, було предметом мирних переговорів, які просуває адміністрація Дональда Трампа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
"Це внутрішньоєвропейське питання, і я не бачу жодної можливості, у будь-якій формі економічної вигоди, переказати кошти, які ми потім мобілізуємо, до Сполучених Штатів Америки... Ці гроші мають піти Україні", - наголосив Мерц.
Як зазначається, початкова версія "мирного плану", підтриманого США, яку опублікували ЗМІ, передбачала, що $100 мільярдів із заморожених російських активів буде інвестовано у відбудову України, а частина решти коштів буде інвестована в спільний американсько-російський фонд.
Заморожені активи РФ
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року багато країн Заходу запровадили санкції, в межах яких були "заморожені" - тобто заблоковані для використання - частина резервів Центральний банк Російської Федерації (ЦБР), а також інші російські державні або приватні активи: готівка, облігації, цінні папери, майно, рахунки, активи компаній і фізичних осіб.
За оцінками західних аналітиків - приблизно $335 млрд російських активів було заблоковано після вторгнення.
Інші джерела подають, що резерви ЦБР, які підпали під блокування, оцінюються у межах €260-€300 млрд. При цьому велика частина цих активів (особливо резервів) зберігається у депозитарії Euroclear - саме там акумульована значна частина "заморожених активів".
