Кабмін відсторонив голову Держлікслужби після обшуків НАБУ

Кабінет Міністрів відсторонив Романа Ісаєнка від виконання обовʼязків голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Відповідне розпорядження №1477-р від 24 грудня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Крім того, Кабмін доручив Комісії з питань вищого корпусу державної служби здійснити дисциплінарне провадження щодо Ісаєнка до 27 січня та поінформувати уряд про його результати.





Роман Ісаєнко очолює Держлікслужбу з 2018 року, спочатку у статусі в.о. голови, а на початку 2019 року він виграв конкурс на посаду керівника відомства.





Як повідомлялося, на початку листопада Національне антикорупційне бюро проводило обшуки у головному офісі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, зокрема у кабінеті керівника служби Романа Ісаєнка, після чого він пішов на лікарняний.

Ще у лютому цього року Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info. Журналісти з'ясували, що люди з оточення Ісаєнка та куратора цієї сфери від СБУ створили приватну лабораторію "Добробут-Лікилаб", яка майже одразу після реєстрації почала отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби.