МВФ заявив про ризик заміщення валют стейблкоїнами в країнах з високою інфляцією

У 56-сторінковому звіті експерти наводять визначення стейблкоїнів, їх застосування, переваги, а також ризики. Автори наголосили на зростанні популярності таких активів, зокрема як частина загального тренду на токенізацію активів реального світу (RWA).

Хоча у МВФ визнали, що стейблкоїни мають певні переваги, наприклад, здешевлення транзакцій та спрощений доступ до ширшої криптосфери, вони також не позбавлені ризиків. А саме:

«Стейблкоїни можуть становити ризики для політичних цілей, включно з макрофінансовою стабільністю, безпекою та ефективністю операцій, фінансовою цілісністю та правовою визначеністю».

На кожному з цих пунктів автори зупинилися окремо:

  • стейблкоїни волатильні та вразливі до періодів «стресу» на ринках. Вони схильні до низки ризиків, включно з операційним, ліквідним, управлінським і кредитним;
  • високий попит на короткострокові низькоризикові активи, наприклад, державні облігації, може знизити їхню прибутковість, що вплине на ширші ринки капіталу;
  • зростання цього сектору може суттєво вплинути на пласт фінансових посередників, банки. Це спричинить зміни на ринку кредитування;
  • загроза фінансовій стабільності з огляду на концентрацію активів на боці емітентів і банків, взаємопов'язаних між собою;
  • валютна субституція, зумовлена зростанням використання стейблкоїнів, може вплинути на грошовий суверенітет окремих країн. Особливо це характерно для юрисдикцій з високою інфляцією і нестабільною економікою. Це знизить контроль з боку центробанків, а також призведе до втрати регуляторами інструментів фіскальної та монетарної політик;
  • зміна звичних потоків капіталу і потенційне зростання волатильності валютних курсів унаслідок зниження тертя в транскордонних переказах.

    • У МВФ зазначили, що обсяг депозитів у стейблкоїнах у країнах Африки, на Близькому Сході, в Латинській Америці та Карибському басейні, тобто в уразливих юрисдикціях, швидко зростає. Ця тенденція може посилитися в майбутньому, що призведе до відтоку капіталу з національних валют і традиційних фінансових інструментів, впливаючи на глобальний ринок.

    МВФ також заявив, що псевдоіменний і транскордонний характер стейблкоїнів можуть послабити контроль за потоками капіталу, сприяти незаконному фінансуванню і знизити якість макроекономічних даних.

    Укупі з фрагментованою і непослідовною нормативно-правовою базою це тільки посилює ризики, перераховані вище, підкреслюється у звіті.

    Автори визнають, що стейблкоїни «нікуди не подінуться», але їхній вплив на фінансову систему багато в чому залежатиме від скоординованих міжнародних дій щодо запобігання фрагментації, волатильності та неконтрольованому заміщенню фіата.

    МВФ загалом дотримується скептичної та обережної позиції щодо криптосфери. Хоча 2025 року риторика організації змінилася. Тут не закликають до заборони криптоактивів, вважаючи їх частиною нової реальності.
    За матеріалами: incrypted.com
    Ключові теги: bitcoin
     

