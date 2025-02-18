Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт меблів з України виріс на 15,5% у 2024 році

16:51 18.02.2025 |

Економіка

 

Українські меблярі за 2024 рік експортували продукції на $909 млн, що на 15,5% більше, ніж попереднього року, повідомила член правління Української асоціації меблярів (УАМ) та експерт з експорту Оксана Донска агентству "Інтерфакс-Україна".

"Разом деревообробна галузь і меблева галузь входять в топ-10 товарних груп в експорті з часткою в товарному експорті України 5,7%. Впевнена, що динаміку на зростання експорту меблів ми будемо зберігати і є шанс, що цього року перетнемо позначку в $1 млрд", - сказала Донска.

Такий позитивний прогноз експерт пояснила трендами загальносвітового ринку меблів, якій повернув тенденції на зростання, наприклад, по країнам Європи від 8 до 10% на рік.

"Ще один плюс - до нас повертається IKEA на закупівлю доволі широкої асортиментної матриці меблів. Одночасно у нас зростає кількість експортерів до великих компаній. Це стосується і малого, і середнього бізнесу, який вимушено йде на експорт, тому що внутрішній ринок значно скоротився", - каже вона.

За її словами, експерти до війни оцінювали ємність внутрішнього ринку у $1-1,2 млрд, зараз він скоротився вдвічі, приблизно до $500-600 млн.

При цьому українські меблярі у 2024 році досягли зростання експорту на фоні дефіциту кадрів (за оцінкам виробників на 30-40%). Оптимізувати собівартість і утримати рівень конкурентоспроможної ціни меблярам допомагала грантова підтримка - як від держави, так і міжнародних донорів, завдяки якій вони змінювали обладнання на фабриках і підвищували свою продуктивність. За оцінками Донскої, лише державну допомогу залучили близько 50 найбільш активних виробників (з приблизно 11 тис. підприємств), значна доля з них, з метою масштабування, переходу з малого до середнього бізнесу. Щодо мікробізнесу, то вони активно обирали вузьку спеціалізацію, пошук партнерств.

Вирішення кадрового питання та стимулювання експорту допомагали вирішувати галузеві об'єднання - як загальноукраїнські, так і локальні. За словами Донскої, завдяки навчальним програмам УАМ з грудня минулого року понад 800 осіб були залучені в галузь, школа мебляра випустила 295 операторів обладнання та конструкторів меблів. Гарний результат показав і проект популяризації експорту. "Брати участь в міжнародній виставці окремим стендом - це дорого і доступно далеко не всім. А долучитися на кілька квадратних метрів на національній експозиції - це вже можливо. Завдяки цій програмі понад 200 компаній показали свою продукцію на міжнародних виставках в Польщі, Німеччині, Великобританії, Італії та ОАЕ", - повідомила Донска. Так само питання навчання, забезпечення кадрами вирішували і окремі меблеві кластери (Львівський, Рівненський).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5705
  0,0151
 0,04
EUR
 1
 43,4661
  0,0507
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2156  0,08 0,19 41,8488  0,08 0,19
EUR 43,2104  0,10 0,24 43,9644  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5500  0,03 0,07 41,5750  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес