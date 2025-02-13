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Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу
15:57 13.02.2025 |
OpenAI стверджує, що пропозиція Ілона Маска придбати компанію спростовує його аргументи, які він виклав у позові щодо заборони комерціалізації OpenAI. Про це повідомляє Bloomberg.
Неочікувана пропозиція Маска і коаліції інвесторів придбати OpenAI за $97,4 млрд, зроблена 10 лютого, свідчить про те, що його судовий позов про заборону перетворення OpenAI на комерційний бізнес, є "неналежною спробою підірвати конкурента".
"Поза судом ці обмеження, очевидно, не застосовуються, якщо покупцями є Маск і його союзники, - заявляють юристи OpenAI. - Маск хотів би, щоб OpenAI, Inc. передала йому всі свої активи для його економічної вигоди, а також для його конкуруючого ШІ-бізнесу та обраних приватних інвесторів".
Судова битва між мільярдерами Ілоном Маском та Семом Альтманом щодо структури OpenAI почалася минулого року. Вони чекають рішення окружного судді США Івонн Гонсалес Роджерс щодо вимоги Маска зупинити плани реструктуризації OpenAI.
Маск вже заявив, що відкличе свою пропозицію про купівлю OpenAI, якщо компанія припинить реструктуризацію. За словами юридичної команди Маска, Альтман відхилив пропозицію ще до того, як рада директорів OpenAI побачила її. Це є порушенням фідуціарних обов'язків, стверджують юристи.
"Якщо правління OpenAI, Inc. буде готова зберегти місію благодійної організації і погодиться зняти вивіску "для продажу" зі своїх активів, зупинивши їх конвертацію, Маск відкличе свою пропозицію", - заявляють юристи Маска.
На слуханнях 4 лютого 2025 року суддя висловила сумнів щодо необхідності негайних заходів проти OpenAI. Однак Маску дозволили подати позов проти компанії та представити свої аргументи за участі обох сторін.
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