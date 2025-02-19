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Україна планує залучити $2,7 млрд від МВФ в 2025р
23:26 18.02.2025 |
Цього року Україна планує залучити $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомив прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль.
"Цього тижня має розпочати роботу місія МВФ для сьомого перегляду спільної програми EFF (...) Співпраця з Фондом є важливим фактором нашої фінансової стабільності. Уряд проводить системну роботу у цьому напрямку. У 2025 році планується залучити від МВФ 2,7 млрд доларів", - написав він в телеграм-каналі у вівторок.
Шмигаль повідомив, що він обговорив деталі подальшої співпраці з головою Європейського департаменту Фонду Альфредом Каммером.
"Подякував за роботу над шістьма переглядами, що дозволило залучити в Україну 9,8 млрд доларів. Загалом від початку повномасштабної війни Міжнародний валютний фонд надав Україні понад 12,4 млрд доларів", - зазначив він.
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