Україна планує залучити $2,7 млрд від МВФ в 2025р

Цього року Україна планує залучити $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомив прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль.

"Цього тижня має розпочати роботу місія МВФ для сьомого перегляду спільної програми EFF (...) Співпраця з Фондом є важливим фактором нашої фінансової стабільності. Уряд проводить системну роботу у цьому напрямку. У 2025 році планується залучити від МВФ 2,7 млрд доларів", - написав він в телеграм-каналі у вівторок.

Шмигаль повідомив, що він обговорив деталі подальшої співпраці з головою Європейського департаменту Фонду Альфредом Каммером.

"Подякував за роботу над шістьма переглядами, що дозволило залучити в Україну 9,8 млрд доларів. Загалом від початку повномасштабної війни Міжнародний валютний фонд надав Україні понад 12,4 млрд доларів", - зазначив він.