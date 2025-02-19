Попит на первинних аукціонах ОВДП впав до мінімуму

Попит на сьомих у 2025 році первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок впав до 245,6 млн грн - це мінімальний рівень за кілька років і в 6,7 раз менше, аніж на попередніх аукціонах.
Згідно з даними на сайті Мінфіну, ставки відсікання облігацій із погашенням у червні 2026 року та червні 2027 року залишились відповідно на рівні 15,85% та 16,95% річних, всі заявки були задоволені.
За пропозиції 5 млрд грн (тут і далі за номіналом) на кожному з аукціонів Мінфіну вдалося залучити всього відповідно 97,8 млн грн та 151,6 млн грн.
В той же час частково зниження попиту можна пояснити тим, що Мінфін призначив на середу, 19 лютого, дебютний аукціон з обміну випущених в 2019-2020 роках облігацій на 41,08 млрд грн з погашенням 26 лютого на дворічні облігації, які минулого тижня розміщувалися під 16,65% річних.
Як повідомлялося, закон про держбюджет-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн. Водночас планується залучити $39,3 млрд зовнішнього фінансування і профінансувати його коштом 1 трлн 875,87 млрд грн дефіциту держбюджету.
У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП - 638,4 млрд грн, що на 255,6 млрд грн перевищило виплати за ними.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|20*
|21*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000234215
|Дорозміщення UA4000234223
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 18.02.2025
| 18.02.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 19.02.2025
| 19.02.2025
| Дата оплати відсотків
| 25.06.2025
| 11.06.2025
| Дата оплати відсотків
| 24.12.2025
| 10.12.2025
| Дата оплати відсотків
| 24.06.2026
| 10.06.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 09.12.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 09.06.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 75.50
| 81.00
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.10
| 16.20
|Термін обігу (днів)
| 490
| 840
| Дата погашення
| 24.06.2026
| 09.06.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 96 452 000
| 149 099 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 96 452 000
| 149 099 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 3 619 894 000
| 6 254 954 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 15
| 21
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 15
| 21
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.85
| 16.95
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.80
| 16.90
| Встановлена дохідність, %
| 15.85
| 16.95
| Середньозважена дохідність, %
| 15.81
| 16.94
|Надходження до бюджету
| 97 832 296.70
| 151 584 392.18
* - військові облігації
Дані: Мінфін України