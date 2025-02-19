Попит на первинних аукціонах ОВДП впав до мінімуму

Попит на сьомих у 2025 році первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок впав до 245,6 млн грн - це мінімальний рівень за кілька років і в 6,7 раз менше, аніж на попередніх аукціонах.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, ставки відсікання облігацій із погашенням у червні 2026 року та червні 2027 року залишились відповідно на рівні 15,85% та 16,95% річних, всі заявки були задоволені.

За пропозиції 5 млрд грн (тут і далі за номіналом) на кожному з аукціонів Мінфіну вдалося залучити всього відповідно 97,8 млн грн та 151,6 млн грн.

В той же час частково зниження попиту можна пояснити тим, що Мінфін призначив на середу, 19 лютого, дебютний аукціон з обміну випущених в 2019-2020 роках облігацій на 41,08 млрд грн з погашенням 26 лютого на дворічні облігації, які минулого тижня розміщувалися під 16,65% річних.

Як повідомлялося, закон про держбюджет-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн. Водночас планується залучити $39,3 млрд зовнішнього фінансування і профінансувати його коштом 1 трлн 875,87 млрд грн дефіциту держбюджету.

У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП - 638,4 млрд грн, що на 255,6 млрд грн перевищило виплати за ними.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 20* 21* Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000234215 Дорозміщення UA4000234223 Номінальна вартість 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 18.02.2025 18.02.2025 Дата оплати за придбані облігації 19.02.2025 19.02.2025 Дата оплати відсотків 25.06.2025 11.06.2025 Дата оплати відсотків 24.12.2025 10.12.2025 Дата оплати відсотків 24.06.2026 10.06.2026 Дата оплати відсотків 09.12.2026 Дата оплати відсотків 09.06.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 81.00 Номінальний рівень дохідності, % 15.10 16.20 Термін обігу (днів) 490 840 Дата погашення 24.06.2026 09.06.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 96 452 000 149 099 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 96 452 000 149 099 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3 619 894 000 6 254 954 000 Кількість поданих заявок, шт. 15 21 Кількість задоволених заявок, шт. 15 21 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.85 16.95 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.80 16.90 Встановлена дохідність, % 15.85 16.95 Середньозважена дохідність, % 15.81 16.94 Надходження до бюджету 97 832 296.70 151 584 392.18 * - військові облігації Дані: Мінфін України



