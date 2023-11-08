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АНАЛІТИКА

Тривалість та інтенсивність війни становлять значний ризик для економічних перспектив України - МВФ

09:27 08.11.2023 |

Економіка

 

Українська економіка 2023 року продовжує відновлюватися на тлі триваючих атак на інфраструктуру, а її зростання може сягнути 3,2% наступного року і 6,5% 2025 року, однак тривалість та інтенсивність війни становлять значний ризик для економічних перспектив, заявляє Міжнародний валютний фонд.

"Середньострокові перспективи залежать від результату війни, масштабів витрат на реконструкцію, повернення мігрантів, структурних реформ і перспектив вступу до ЄС", - йдеться в регіональному економічному прогнозі для Європи, опублікованому вранці в середу.

На думку Фонду, відновлення пояснюється підвищенням стійкості фірм і домогосподарств під час війни, чому сприяло відновлення внутрішнього попиту та поліпшення споживчих і ділових настроїв.

Вказується, що валютний ринок залишався загалом стабільним, чому сприяла значна міжнародна фінансова підтримка. Міжнародні резерви перевершили очікування завдяки кращому, ніж очікувалося, балансу поточного рахунку та зниженню відтоку іноземної валюти. Частково це відображає кращий, ніж очікувалося, баланс поточного рахунку. Контроль за рухом капіталу також допоміг стримати відтік за фінансовими рахунками. Приплив прямих іноземних інвестицій, що склав з початку року близько $2 млрд, і нижчий, ніж очікувалося, відтік іноземної валюти з банківської системи також допомогли зміцнити сильну позицію за міжнародними резервами.

Водночас МВФ відзначив збільшення дефіциту бюджету порівняно з минулим роком через більш швидке зростання витрат над доходами. Уточнюється, що зростання витрат було зумовлене переважно витратами, пов'язаними з обороною, а податкові надходження отримали вигоду від відновлення економіки. Дефіцит бюджету продовжує фінансуватися переважно за рахунок зовнішньої фінансової підтримки.

Фонд нагадав, що наприкінці червня затвердив перший перегляд 4-річної програми розширеного фінансування EFF і виділив близько $890 млн другого траншу.

"Необхідний стійкий імпульс реформ, зокрема у сфері управління та боротьби з корупцією. В умовах зростаючого тиску на видатки вирішальне значення матиме розробка і виконання бюджету на 2024 рік, відповідна бюджетна і боргова стійкість", - наголосив МВФ, місія якого цього тижня розпочала роботу в рамках другого перегляду програми EFF і консультації за статтею IV статуту Фонду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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