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АНАЛІТИКА

МАГАТЕ вдруге змінило спостерігачів на окупованій ЗАЕС без України

 

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) вдруге проводить ротацію місії спостерігачів на окупованій Запорізькій АЕС через підконтрольну Росії територію.

Про це заявили у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні, поклавши відповідальність за це на дії окупаційних російських військ, які системно перешкоджають роботі експертів місії МАГАТЕ.

"Держава-агресор неодноразово відмовлялася надати гарантії безпеки для ротації місії через підконтрольну Україні територію та цілеспрямовано створювала загрози для руху узгодженим маршрутом. Приклад - російський удар дроном по автомобілю з логотипом МАГАТЕ в грудні 2024 року", - наголосили у Постійному представництві України.

Там зауважили, що такі дії РФ "відверто зневажають міжнародні дипломатичні зусилля, включно з ініціативами США, спрямованими на припинення війни та гарантування глобальної ядерної безпеки".

"Політика шантажу, терору, агресії та демонстративної зневаги до міжнародного права і Статуту ООН з боку Росії змусила МАГАТЕ вдруге проводити ротацію через тимчасово окуповану територію України. Адже понад 80 днів експерти МАГАТЕ працювали в умовах постійного тиску, обмежень свободи пересування та присутності озброєних російських підрозділів", - додали у Постійному представництві.

У заяві наголошується, що Україна закликає до вироблення прозорого, заснованого на міжнародному праві механізму, який дозволить здійснювати ротацію персоналу МАГАТЕ виключно через територію, підконтрольну уряду України.

Як повідомлялося, у березні МАГАТЕ вперше провело чергову ротацію місії спостерігачів на окупованій Запорізькій АЕС через підконтрольну Росії територію, без участі України.

Тоді гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав це винятковим і надзвичайним заходом, обумовленим неможливістю безпечно провести ротацію через Україну. Він також запевняв, що обговорював питання ротації у такий спосіб з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Гроссі також висловив переконання, що здійснення ротації місії МАГАТЕ через окуповану РФ територію не є легітимізацією окупації ЗАЕС.

Своєю чергою у Міністерстві енергетики України заявили, що ротація місії експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС без погодження з українською владою суперечить міжнародному праву і національному законодавству України.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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