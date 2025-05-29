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АНАЛІТИКА

Українські стартапи залучили за грантовою програмою € 3,5 мільйони на розвиток інновацій

14:23 29.05.2025 |

Економіка

 

Понад 3,5 млн євро грантів на розвиток інновацій залучили 117 українських стартапів - від виробників біонічних протезів до ШІ-платформ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі Міністерство цифрової трансформації за результатами грантової програми від Seeds of Bravery.

Зазначається, що у цій хвилі грантів взяла участь найбільша кількість технологічних компаній серед усіх раундів. Загальна сума підтримки - 3 556 990,79 євро.

"Від 25 до 50 тис. євро залучили стартапи таких напрямів: інноваційні послуги,️ інноваційне підприємництво, інкубатори глибоких технологій,

відбудова України, масштабування та акселерація deep tech-стартапів", - ідеться в повідомленні.

Окремий фокус - технології, які працюють над викликами майбутнього. Серед переможців - рішення в напрямах agritech, healthtech, energytech, а також стартапи, що створюють продукти для відбудови України.
 

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