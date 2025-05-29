Фінансові новини
- |
- 29.05.25
- |
- 14:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські стартапи залучили за грантовою програмою € 3,5 мільйони на розвиток інновацій
14:23 29.05.2025 |
Понад 3,5 млн євро грантів на розвиток інновацій залучили 117 українських стартапів - від виробників біонічних протезів до ШІ-платформ.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі Міністерство цифрової трансформації за результатами грантової програми від Seeds of Bravery.
Зазначається, що у цій хвилі грантів взяла участь найбільша кількість технологічних компаній серед усіх раундів. Загальна сума підтримки - 3 556 990,79 євро.
"Від 25 до 50 тис. євро залучили стартапи таких напрямів: інноваційні послуги,️ інноваційне підприємництво, інкубатори глибоких технологій,
відбудова України, масштабування та акселерація deep tech-стартапів", - ідеться в повідомленні.
Окремий фокус - технології, які працюють над викликами майбутнього. Серед переможців - рішення в напрямах agritech, healthtech, energytech, а також стартапи, що створюють продукти для відбудови України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кличко заявив про політичний тиск на роботу Київради
|Суд у США заблокував більшість мит Трампа. Адміністрація вже подала апеляцію
|Україна готова до наступної зустрічі з РФ у Стамбулі, але поставила умову
|У росії говорять про проведення нового раунду «прямих російсько-українських переговорів» 2 червня в Стамбулі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українські стартапи залучили за грантовою програмою € 3,5 мільйони на розвиток інновацій
|АОЗ запускає нову модель закупівель дронів для ЗСУ
|П'ять країн запускають новий газовий маршрут для України: оголосили перший аукціон
|БЕБ заявило про ризикову закупівлю в «Лісах України» - у компанії зреагували
|Трейдери української пшениці через обмеження експорту до ЄС змінюють експортний вектор на ринки Азії
|Шмигаль не бачить загроз через відновлення ЄС квоти на імпорт с/г товарів з України
Бізнес
|Apple тестує 200 МП сенсор для майбутніх моделей свого смартфона
|Grok від xAI з'явиться у Telegram — месенджер отримає $300 млн і частку з підписок
|У Техасі підписали закон про заборону соцмереж для неповнолітніх, проти якого виступав Тім Кук з Apple
|«Марний формфактор»: екскерівник Tesla Optimus вважає людиноподібних роботів зайвими
|SpaceX втратила Starship і Super Heavy під час дев’ятого тестового запуску
|Продажі Tesla у Європі падають четвертий місяць поспіль
|У США створили перший у світі петагерцевий транзистор — прискорить обчислення у мільйон разів