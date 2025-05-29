Рахункова палата виявила заниження у фінансовій звітності Фонду держмайна на 16,5 мільярда

Рахункова палата провела фінансовий аудит Фонду державного майна України за 2024 рік і виявила заниження в консолідованій фінансовій звітності Фонду загальної суми довгострокових фінансових інвестицій та власного капіталу на майже 16,5 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати.

Як зазначається, це відбулося через неврахування показників підприємств зі сфери управління Фонду.

За словами члена Рахункової палати Геннадія Пліса, "йдеться не про розкрадання, не про збитки, завдані державі, чи ознаки шахрайства, а про відхилення в бухгалтерському обліку".

Пліс зауважив, що керівництво ФДМУ сприяло аудиторам у виявленні зазначеного недоліку та оперативно відреагувало на зауваження. Відповідну звітність було відкориговано на зазначену суму.

Також було виявлено, що Фонд не формував та не подавав до Міністерства фінансів та Міністерства економіки України консолідованої фінансової звітності щодо понад 2 тис. суб'єктів державного сектору економіки, що перебувають у його сфері управління. Це ускладнило контроль за державними активами.

Окрім того, як зауважили в Рахунковій палаті, суттєвим виявленим недоліком є той факт, що Фонд здійснював переоцінку основних засобів однієї групи неодночасно. Це вплинуло на повноту і достовірність розкриття інформації у консолідованій звітності Фонду та його контрольованих суб'єктів.

"Наразі у звітності відображено активи однієї групи, оцінені за різними підходами: переоцінені та непереоцінені. До прикладу, регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях дооцінило будівлю, розташовану у Вінниці, на 15,6 млн грн, тоді як багатоповерхова будівля ФДМУ у центрі Києва оцінена в 1 грн", - навів приклад Пліс.

Аудитори також відзначили, що в примітках до фінансової звітності не було розкрито таку важливу інформацію: дані про облікову політику ФДМУ, обмеження у володінні активами, операції з пов'язаними сторонами, перелік контрольованих суб'єктів тощо.

Як повідомлялося, впродовж 2024 року Рахункова палата перевірила 304 об'єкти та затвердила 54 звіти за результатами аудитів. Сума виявлених порушень і недоліків під час управління публічними фінансами становила майже 217,5 млрд грн.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що Рахункова палата провела перший аудит Вищого антикорупційного суду та виявила низку факторів, що негативно впливали на ефективність його роботи.

Перед тим Рахункова палата України провела аудит Агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами й виявила низку проблем.