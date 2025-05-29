Ціни на нафту сповільнили зростання, Brent біля $65,1 за барель

Ціни на нафту сповільнили зростання вдень у четвер, помітно відступивши від досягнутих раніше максимумів.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:04 EET підвищується на $0,23 (0,35%) від рівня закриття середи, до $65,13 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,18 (0,29%), до $62,02 за барель.

Раніше під час торгів котирування нафтових ф'ючерсів піднімалися приблизно на 1,5% на новинах про те, що федеральний торговельний суд США ухвалив рішення про визнання незаконними введені президентом Дональдом Трампом глобальні зовнішньоторговельні мита.

Колегія з трьох суддів підтримала низку позовів, які стверджували, що Трамп неправомірно застосував закон про надзвичайний стан для виправдання введення тарифів. Очікується, що Білий дім оскаржуватиме це рішення.

Ситуація з митами справила позитивний вплив на настрої учасників ринку, зазначив Бьярне Шилдроп, головний аналітик SEB з товарно-сировинних ринків. За його словами, їх скасування послабить тиск на світову економіку, а отже попит на нафту залишатиметься вищим.

Водночас очікування збільшення пропозиції через прискорене нарощування виробництва з боку ОПЕК+ стримують зростання цін.

У суботу відбудеться зустріч міністрів восьми країн альянсу, які добровільно скоротили видобуток на 2,2 млн барелів на добу. Очікується, що на ній обговорюватимуть можливість третього поспіль збільшення нафтовидобутку на 411 тис. барелів на добу в липні.

Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень впали на 4,24 млн барелів. Тижнем раніше показник зріс на 2,5 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 19:00 EET четверга, і аналітики прогнозують, що він вкаже на зростання запасів нафти на 1 млн барелів.