Укренерго провело четвертий аукціон швидких резервів: плюс 249 МВт з грудня 2026 року

НЕК "Укренерго" провело у середу, 28 травня, четвертий довгостроковий аукціон на закупівлю допоміжних послуг для енергосистеми України. У ньому взяли участь 52 компанії, було акцептовано 249 МВт швидких резервів, йдеться на сайті Укренерго.

Це відносно невеликий обсяг порівняно з великими електростанціями (наприклад, один енергоблок АЕС може мати потужність 1000 МВт), але швидкий резерв важливий для стабілізації енергосистеми.

Це об'єкти генерації, які здатна швидко реагувати на зміни в енергосистемі: газопоршневі, газотурбінні установки, електростанції на біомасі та установки зберігання енергії. Обладнання має бути здатним збільшувати або зменшувати генерацію за командою диспетчера протягом 15 хвилин.

Послуги почнуть надаватися з 1 грудня 2026 року.

Середньозважена ціна на аукціоні становила 949,45 грн/МВт для послуг завантаження та 762,80 грн/МВт для симетричного резерву.

За даними ExPro, переможцями четвертого аукціону стали 22 компанії, серед яких Укргідроенерго, Інжур Енерджі (Андрій Журжій), Форчунер Ріелті (колишні співвласники мережі магазинів Караван Андрій Гордієнко та Сергій Хрипков), Інгул Енерджи (входить в групу Фокстрот), Електрика Юкрейн (Ігор Мазепа), Грін Кластер-Південне (Олексій Бондаренко) тощо.