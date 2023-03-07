Dragon Сapital поліпшив прогноз ВВП у 2023 році на 4,5 в.п. до -0,5% р/р

«Ми покращуємо наш прогноз реального ВВП на 2023 рік на 4,5 відсоткових пункти до -0,5% р/р завдяки швидшій, ніж очікувалося, нормалізації ситуації на ринку електроенергії та кращому, ніж очікувалося, показнику ВВП у третьому кварталі 2022 року», - йдеться в аналітичному звіті інвестиційної компанії Dragon Сapital з посиланням на Олену Білан, директорку аналітичного департаменту та головну економістку компанії.

Дефіцит електроенергії, спричинений атаками росії на українську енергетичну інфраструктуру, помітно зменшився в січні і був відсутній з другої декади лютого, в той час як наш попередній прогноз припускав відсутність дефіциту електроенергії тільки з квітня 2023 року. Серед ключових факторів, які сприяли прискореному поліпшенню ситуації в енергетиці, варто відзначити швидкий ремонт пошкодженого обладнання, в тому числі завдяки технічній допомозі іноземних партнерів, відновлення імпорту електроенергії з Європи в середині січня та відносно теплу та сонячну погоду в січні та лютому, яка спричинила ранню повінь та збільшення виробництва сонячної енергії. Ми не очікуємо суттєвого погіршення ситуації в енергетиці принаймні до наступної зими, хоча локалізовані обмеження споживання будуть мати місце через необхідність ремонту мережі та в результаті нових російських ракетних атак.

Зменшення дефіциту електроенергії викликало пожвавлення економічної активності. Так, індекс очікувань ділової активності НБУ зріс до 45 пунктів у лютому (за шкалою від 0 до 100), підвищившись з 42-43 пунктів у листопаді-грудні та майже повернувшись до вересневого максимуму часів війни на рівні 46 пунктів. Також у січні спостерігалося збільшення виробництва сталі, видобутку залізної руди та обороту залізничного транспорту, на фоні зниження дефіциту електрики та більш сприятливої зовнішньої кон'юнктури.

Наш оновлений прогноз також враховує кращий, ніж очікувалося, показник реального ВВП у третьому кварталі минулого року. За даними Держстату, річні темпи падіння економіки у третьому кварталі 2022 року скоротилися до -30,8%, набагато краще очікуваних -35%. Окремі показники опубліковані Держстатом на початку цього року свідчать про часткове відновлення економічної активності в багатьох секторах економіки після різкого падіння в перші місяці війни. Проте ці дані повністю не пояснюють покращення динаміки ВВП, тим більше зважаючи на тимчасовий «провал» у сільському господарстві через більш пізній збір врожаю. Не виключено, що додатковим фактором позитивного впливу на економічну активність стало відновлення виробництва продукції ВПК, яке продовжуватиме підтримувати економіку в найближчому майбутньому.

Зважаючи на показник ВВП третього кварталу та більш швидке, ніж очікувалось, поліпшення ситуації в енергетиці на початку поточного року ми очікуємо, що економіка вийде на додатні темпи приросту річного ВВП з другого кварталу цього року, після падіння на 20% р/р у першому кварталі 2023 року.

Як і раніше, наші прогнози ґрунтуються на припущенні, що гаряча фаза війни закінчиться наприкінці поточного року, що супроводжуватиметься частковим поверненням вимушених мігрантів та відкриттям морських портів для перевезення всіх видів товарів. Ми також очікуємо, що дію «зернового коридору» буде продовжено після 18-го березня.

Більш тривалий перебіг війни та зупинка зернового коридору становлять основні ризики для нашого прогнозу. При цьому залучення ресурсів та ефективна реалізація програми «швидкого відновлення», а також запуск страхування від військових ризиків сприятимуть більш швидкому відновленню економічної активності.

