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Земельні торги в системі «Прозорро.Продажі» принесли з початку року понад мільярд гривень
13:46 28.05.2025 |
Із початку 2025 року земельні торги в державній електронній системі Прозорро.Продажі принесли організаторам понад 1 млрд грн від початку 2025 року.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що із загальної суми понад 577, 3 млн грн на рік надходить від оренди, понад 331,2 млн грн - це дохід від продажу державних та комунальних не с/г земель та приватних ділянок. Ще понад 123,1 млн грн залучили від реалізації арештованих земель.
Загалом від початку року в системі відбулося майже 3,4 тис. успішних онлайн-аукціонів. За цей час земельні торги в системі вже оголосили понад 1,3 тис. організаторів. Це громади, Земельний банк (проєкт Фонду держмайна України), приватні та державні виконавці, що реалізують арештовані ділянки, та приватні власники.
Більшість успішних торгів припадає на громади: понад 2,3 тис. реалізованих комунальних ділянок принесли до місцевих бюджетів майже 489 млн грн. Найбільше торгів відбулося на Одещині - 236, Львівщині - 234 та Черкащині - 205.
У середньому конкуренція на торгах складає понад 3 учасники. Фінальна ціна ділянок за результатами онлайн-аукціонів зросла більш ніж вдвічі.
Станом на 27 травня для продажу та оренди в системі доступні понад 3,5 тис. ділянок загальною стартовою вартістю майже 1,5 млрд грн. Взяти участь в земельних торгах може кожен охочий, зареєструвавшись на одному з акредитованих в системі Прозорро.Продажі майданчиків.
Як уточнили у Мінекономіки, торги з реалізації землі в системі Прозорро.Продажі відбуваються з жовтня 2021 року. За цей час відбулося майже 23,5 тис. успішних земельних онлайн-аукціонів на майже 5,9 млрд грн.
Як повідомлялося, у травні найбільшу ділянку "Земельного банку" передали в суборенду на 14 років. Переможець підписав договір суборенди та сплатив повну річну суборендну ставку в розмірі 78,6 млн грн.
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