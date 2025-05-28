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АНАЛІТИКА

Комітет Ради підтримав податкові пільги на імпорт оптоволокна для дронів

12:31 28.05.2025 |

Право

Комітет Ради підтримав податкові пільги на імпорт оптоволокна для дронів

 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкти №13305 та №13306, які передбачають податкові та митні пільги для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель.

Про це перший заступник керівника комітету Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

"Рекомендували за основу та в цілому одноголосно обидва. Розгляд в залі парламенту буде на наступному тижні", - зазначив він.

Як пояснив голова комітету Данило Гетманцев, документи передбачають звільнення від оподаткування митними платежами оптоволокна для виробництва дронів, що "дозволить забезпечити сприятливі умови для розроблення та виробництва безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу необхідних для оборони України".

Як повідомлялося, наприкінці минулого року Верховна Рада підтримала внесення змін у Податковий та Митний кодекси, які передбачають продовження на 2025 рік податкових пільг на ввезення запчастин для виробництва снарядів та дронів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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