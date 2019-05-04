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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Профицит платежного баланса Украины в марте-2019 составил $652 млн

15:29 03.05.2019 |

Экономика

 

Сводный платежный баланс Украины в марте 2019 года впервые в этом году был сведен с профицитом, который составил $652 млн, что позволило перекрыть дефицит января ($68 млн) и февраля ($248 млн).

Центробанк в публикации на своем сайте напомнил, что в марте 2018 года платежный баланс страны был сведен с дефицитом в $76 млн, а в целом за первый квартал прошлого года дефицит сводного платежного баланса составил $272 млн, тогда как по итогам первого квартала 2019 года был зафиксирован профицит $336 млн.

"Экспорт товаров рос более высокими темпами, чем их импорт - 7,1% и 6,7% соответственно, в отличие от февраля, когда импорт товаров вырос на 13,9%, тогда как их экспорт увеличился на 7,5%", - пояснил улучшение результатов Нацбанк.

По его данным, дефицит текущего счета платежного баланса в марте составил $650 млн, или 4,7% ВВП, тогда как в марте 2018-го - $712 млн, или 6,8% ВВП.

В целом по итогам первого квартала-2019 дефицит текущего счета был равен $422 млн, или 1,4% ВВП, против $525 млн, или 2% ВВП, за январь-март-2018.

Как уточняет НБУ, объемы экспорта товаров в марте достигли 3,96 млрд во многом благодаря увеличению экспорта продовольственных товаров (на 19,9%, в основном за счет экспорта зерновых), хотя частично этот рост было нивелирован снижением экспорта черных и цветных металлов (на 12,6%).

Кроме того, центробанк указывает, что отрицательное сальдо первичных доходов в марте-2019 сократилось до $111 млн с $324 млн в марте-2018 за счет более высоких (на 8,0%) поступлений оплаты труда и уменьшения (на 9,9%) выплат по портфельным инвестициям и другими займам.

По его данным, чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в марте этого года составило $658 млн против $710 млн в марте прошлого года, а всего за первый квартал - $433 млн против $523 млн за первый квартал прошлого года.

Согласно информации НБУ, чистый приток по финансовому счету в марте 2019-го упал до $1,3 млн с $634 млн в марте 2018-го, однако в целом по итогам первого квартала этого года удалось привлечь по финансовому счету $769 млн против $251 млн в первом квартале прошлого года.

Как уточняет центробанк, этого удалось добиться за счет получения в марте займа под гарантии Всемирного банка (EUR512 млн), поступления средств от размещения ОВГЗ ($357 млн), активным участием нерезидентов на рынке ОВГЗ (чистая покупка составила $257 млн).

Помимо этого, вырос чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) - до $263 млн в марте-2019 и $798 млн в целом за первый квартал, тогда как за аналогичные периоды прошлого года эти показатели составили соответственно $148 млн и $453 млн.

Чистый приток по операциям частного сектора в марте этого года сократился до $115 млн с $658 млн в марте пришлого.

Согласно данным НБУ, чистое уменьшение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями в марте составило $443 млн: снижение активов по статье "валюта и депозиты" (на $886 млн) частично компенсировалось выплатой долга по еврооблигациям (на $420 млн).

В то же время чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) в марте было равно $592 млн и обусловлено действием следующих разнонаправленных факторов: увеличением чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $301 млн; выплатами по ранее привлеченным еврооблигациям на $252 млн; чистым уменьшением внешнего долга по кредитам и займам на $244 млн; увеличением объемов наличной валюты вне банков на $412 млн (в марте-2018 - на $179 млн).

"В целом за три месяца 2019 года обязательства по кредитам и займам реального сектора увеличились на $60 млн, за соответствующий период прошлого года - сократились на $41 млн", - указывает НБУ.

По его данным, за январь-март-2019 объемы наличной валюты вне банков возросли на $659 млн, тогда как за соответствующий период 2018 года - на $446 млн.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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