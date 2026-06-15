Держстат зафіксував зростання капітальних інвестицій в Україні на 20,3% за рік

У 2025 році капітальні інвестиції в економіку України склали 893,6 млрд грн, що на 20,3% більше показника 2024 року.

Такі дані оприлюднила у Фейсбуці Державна служба статистики, передає Укрінформ.

За даними Держстату, більше як третина (36,6%) від загальної вартості здійснених капітальних інвестицій припадало на промисловість (або 327,1 млрд грн), 12,0% (або 107,3 млрд грн) - на сільське, лісове та рибне господарство. Ще 9,5% (або 84,8 млрд грн) становили інвестиції у сфері транспорту та складського господарства, 7,9% (або 70,3 млрд грн) - у секторі держуправління та оборони.

Переважна частка інвестицій була зосереджена у матеріальних активах - 95,1% загального обсягу. Зокрема, найбільше коштів вкладено у машини, обладнання та інвентар (36,1%), інженерні споруди (20,8%) та нежитлові будівлі (14,3%).

Основний обсяг капітальних інвестицій (73,3%) було спрямовано на придбання та створення нових активів.



Регіонами-лідерами за капітальними інвестиціями є місто Київ - 333 млрд грн (37,3%) та Дніпропетровська область - 87 млрд грн (9.7%).