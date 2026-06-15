Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держстат зафіксував зростання капітальних інвестицій в Україні на 20,3% за рік

11:40 15.06.2026 |

Економіка

У 2025 році капітальні інвестиції в економіку України склали 893,6 млрд грн, що на 20,3% більше показника 2024 року.

Такі дані оприлюднила у Фейсбуці Державна служба статистики, передає Укрінформ.

За даними Держстату, більше як третина (36,6%) від загальної вартості здійснених капітальних інвестицій припадало на промисловість (або 327,1 млрд грн), 12,0% (або 107,3 млрд грн) - на сільське, лісове та рибне господарство. Ще 9,5% (або 84,8 млрд грн) становили інвестиції у сфері транспорту та складського господарства, 7,9% (або 70,3 млрд грн) - у секторі держуправління та оборони.

Переважна частка інвестицій була зосереджена у матеріальних активах - 95,1% загального обсягу. Зокрема, найбільше коштів вкладено у машини, обладнання та інвентар (36,1%), інженерні споруди (20,8%) та нежитлові будівлі (14,3%).

Основний обсяг капітальних інвестицій (73,3%) було спрямовано на придбання та створення нових активів.


Регіонами-лідерами за капітальними інвестиціями є місто Київ - 333 млрд грн (37,3%) та Дніпропетровська область - 87 млрд грн (9.7%).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8177
  0,0033
 0,01
EUR
 1
 52,0378
  0,1786
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5723  0,07 0,15 45,0791  0,07 0,15
EUR 51,6750  0,09 0,17 52,3514  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8200  0,01 0,02 44,8500  0,01 0,02
EUR 52,0673  0,19 0,38 52,0932  0,20 0,38

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес