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АНАЛІТИКА

Євроінтеграційний прорив: Рада ЄС погодила початок переговорів з Україною та Молдовою

Всі 27 країн-членів ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до блоку.

Про це повідомила Єврокомісія.

«Сьогодні ми розпочинаємо переговори про хребет процесу приєднання: справедливість, свободу та основні права. Ми бачили, яку важку роботу провели ці країни, і ми нагороджуємо її чітким шляхом вперед. Розширення - наш стратегічний вибір. Наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання», - ідеться у заяві.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вдень узяв онлайн-участь у засіданні Ради ЄС, висловивши вдячність усім 27 членам ЄС. Він наголосив, що «найкращою відповіддю на російський терор буде повноцінне членство України», а найближчий наступний крок у цьому контексті - відкриття всіх 5 кластерів, що залишилися.

«Я зараз подорожую з України до Молдови. Обидві наші країни вступають у наступний етап нашого шляху до Брюсселя. Найближчими годинами ми відкриємо нову главу нашої спільної історії», - сказав Сибіга.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським відбудуться 16 червня.

«Ми закріплюємо Україну у Європі. Сьогодні ми відкрили перший кластер переговорів про вступ до ЄС. Це величезний крок уперед. Україна досягла значного прогресу в реформах. Вони досягли успіхів, тож тепер ми також повинні досягти успіхів», - сказала вона.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Молдова, ЄС
 

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