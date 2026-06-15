Фінансові новини
- |
- 15.06.26
- |
- 21:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Євроінтеграційний прорив: Рада ЄС погодила початок переговорів з Україною та Молдовою
18:50 15.06.2026 |
Всі 27 країн-членів ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до блоку.
Про це повідомила Єврокомісія.
«Сьогодні ми розпочинаємо переговори про хребет процесу приєднання: справедливість, свободу та основні права. Ми бачили, яку важку роботу провели ці країни, і ми нагороджуємо її чітким шляхом вперед. Розширення - наш стратегічний вибір. Наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання», - ідеться у заяві.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вдень узяв онлайн-участь у засіданні Ради ЄС, висловивши вдячність усім 27 членам ЄС. Він наголосив, що «найкращою відповіддю на російський терор буде повноцінне членство України», а найближчий наступний крок у цьому контексті - відкриття всіх 5 кластерів, що залишилися.
«Я зараз подорожую з України до Молдови. Обидві наші країни вступають у наступний етап нашого шляху до Брюсселя. Найближчими годинами ми відкриємо нову главу нашої спільної історії», - сказав Сибіга.
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським відбудуться 16 червня.
«Ми закріплюємо Україну у Європі. Сьогодні ми відкрили перший кластер переговорів про вступ до ЄС. Це величезний крок уперед. Україна досягла значного прогресу в реформах. Вони досягли успіхів, тож тепер ми також повинні досягти успіхів», - сказала вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди передали Україні додатковий протимінний корабель
|Україна переходить до першого кластера переговорів про вступ до ЄС — рішення схвалене
|МВФ погодився виділити Україні транш, попри невиконання однієї з умов — Bloomberg
|Зеленський представив реформу: зростання зарплат, нові контракти та рекрутинг іноземців ВІДЕО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому умови в обмінних пунктах часто вигідніші, ніж у касах банків
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Євроінтеграція як умова фіндопомоги ЄС — пояснення уряду
|Українська антибалістика: висота перехоплення — 25 км, масове виробництво стартує в серпні
|Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами
|Податок на оренду житла знизять до 5% — рішення парламенту
|Рада схвалила податок на OLX: законопроєкт про оподаткування цифрових платформ підтримали 241 депутат
|Президент визнав ризики служби та сподівається на участь партнерів у фінансуванні армійських контрактів
Бізнес
|Mastercard відкриває сервіс для розрахунків між агентами штучного інтелекту
|Без касира: McDonald's запустив тестування ШІ-системи ArchIQ на драйв-ін
|Дата-центри в космосі: SpaceX розповіла про супутник масштабу Boeing 747 із 72 GPU
|Програмістка зі США отримала звільнення від використання ШІ на роботі з релігійних причин
|Google замовила виробництво понад 3 млн ШІ-чипів у Intel – ЗМІ
|Попит на імпортні вживані автомобілі в Україні падає — рейтинг моделей травня
|Spotify готує прямі відеотрансляції концертів та можливість купівлі квитків у застосунку